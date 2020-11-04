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Gündem ABD’de kaç eyalet var? İşte ABD eyaletleri
Gündem

ABD’de kaç eyalet var? İşte ABD eyaletleri

ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimleriyle ABD eyaletleri yeniden gündeme geldi. Federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen Amerika Birleşik Devletleri bayrağında ülkenin eyaletlerini simgeleyen beyaz yıldızlar yer alır. Peki, ABD’de kaç eyalet var? İşte, ABD eyaletleri hakkında detaylı bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:06:00 -
ABD’de kaç eyalet var? İşte ABD eyaletleri

ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimleriyle ABD eyaletleri yeniden gündeme geldi. Federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen Amerika Birleşik Devletleri bayrağında ülkenin eyaletlerini simgeleyen beyaz yıldızlar yer alır. Peki, ABD’de kaç eyalet var? İşte, ABD eyaletleri hakkında detaylı bilgiler…

ABD’de kaç eyalet var?

Birçok farklı ülke Eyalet sistemi ile yönetilir. Ancak eyalet sistemi deyince akla ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri gelir. ABD’de toplam 50 eyalet vardır. 50 eyalet olması, ABD’de 50 farklı eyalet anayasası olduğu anlamına gelir. Bu eyaletlerde yaşayan

ABD vatandaşları federal cumhuriyetin vatandaşları olurken aynı zamanda yaşadıkları eyaletlerin vatandaşlarıdır

Egemenliğini federal hükümetle paylaşan her eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir.

Eyaletler illere ya da ile eşdeğer birimlere ayrılmıştır. Bunlara belli ölçüde yerel idari yetki tanınmıştır, fakat egemenlikleri bulunmaz. İller ve ile eşdeğer birimlerin yapıları eyaletten eyalete farklılık gösterebilir. Eyalet yönetimleri yetkilerini, kendi ayrı anayasalarından alır. Bu anayasaların her birinin temelini cumhuriyetçi ilkeler oluşturur. Söz konusu ilkeler üç kuvvetten oluşan bir yönetim öngörür: Yürütme, yasama ve yargıdır.

ABD eyaletleri

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York
Kuzey Karolina, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvanya, Rhode Island, Güney Karolina, Güney Dakota, Tennessee, Teksas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Batı Virginia, Wisconsin, Wyoming eyaletleri bulunmaktadır.

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