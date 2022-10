3 Ekim 2020: Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı’nın Vefatı

1928 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Müslim köyünde doğdu. Asıl adı Mehmet Nuri Güleç. Fırıncı, İstanbul’a ilk kez 1938 yılında geldikten sonra Nuruosmaniye Caddesinde İkbal Kıraathanesi sahibi oldu. Ailece fırıncılık yaparak geçindikleri için kendisine “fırıncı abi” deniliyor. 1950-60 yılları arasında Said Nursi’nin yanında, hizmetinde bulundu.







Sözler Yayınevi, Söz Basın, Nesil Yayınları, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı gibi hizmet eksenli çalışmaların kurucusu oldu. Mehmet Fırıncı, Risale-i Nur’ların İngilizceye çevrilmesi ve uluslararası akademik çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağladı.







İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı, asıl adının Mehmet Nuri Güleç olduğunu, 1945 yılında ailesiyle birlikte Bediüzzaman Said Nursi’yi ziyaret ettiklerini, burada ne iş yaptığının sorulduğunu, fırıncılıkla uğraştığını söylemesi üzerine, Said Nursi’’nin kendisine “Mehmet Fırıncı” dediğini anlattı.







İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı, bir süre Bahçelievler’deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördü. Durumu gittikçe ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı, 3 Ekim 2020’de hayatını kaybetti.