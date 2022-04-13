2022 EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 EKPSS sınav giriş belgesi:

KPSS 2022 sınavının giriş yerleriı binlerce memur adayı tarafından oldukça merak konusu oldu. KPSS ile devlet memurluğu hayali kuran yüz binlerce vatandaş, 2022’de yapılacak sınav için hazırlıklarına devam ediyor. Peki, lisans, ön lisans ve ortaöğretim alanında sınava katılım gösterecek adayların merakla beklediği KPSS 2022 sınav yerleri açıklanıp açıklanmadığı yakından araştırılıyor.

EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları geç başvuru işlemler 9 Mart ile 10 Mart tarihlerinde yapılacak.

2022 EKPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı?

EKPSS sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. 2022 EKPSS sınav yerlerinin sınav tarihine 1 hafta kala (14 Nisan) tarihinden itibaren açıklaması bekleniyor. 2022 EKPSS başvurusu 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirlildi. KPSS’nin geç başvuruları 9-10 Mart tarihlerinde alınmıştı. EKPSS sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı nedir?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.