2022-05-07 17:47:40 Zonguldak'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Zonguldak-Çaycuma'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Zonguldak-Çaycuma'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen biri 67 NN 026 plakalı iki otomobil, Bakacakkadı mevkisi Dereköseler yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.
Durumun haber verilmezi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, ulaşım bir süre aksadı.
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