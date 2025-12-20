Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Zeytingiller familyasına ait olan zeytin, 10 metreye kadar uzayabilen ağacın yaprakları yeşildir. Geniş gövdesi vardır ve ağacın yaşı ilerledikçe bu gövdede çatlaklar oluşur. Zeytin ağacının ömrü oldukça uzundur. 2000 yıl kadar rahatlıkla toprakta kalabilirler. Zeytin, bahar sonu geldiği zaman yaprakların altında salkımlar halinde tomurcuk açar. Küçük çiçekler beyaz ya da sarı renkte olabilir. Çiçekler hoş kokuludur. Bu çiçeklerden etli ve yağlı meyveler oluşur. Bu meyvelere ise zeytin denir. Zeytin çekirdeği ve meyvesinden yağ elde edilir. Türk zeytini! ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada başta olmak üzere 60'tan fazla ülkeye ihracatımız var. Bursa'da Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik, Balıkesir'de Erdek, Edincik, Marmara Adası ile Tekirdağ'da Mürefte kooperatiflerindeki 30 bin ortağın üretile zeytinler; sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezmesi olarak işleyerek yurt içinde ve yurt dışında sofralarla buluşuyor. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da hasat tüm hızıyla sürerken sabah kahvaltılarında tüketilen zeytin dünyanın birçok yerinde yağ olarak da tüketilmektedir. Zeytinden elde edilen yağ oldukça sağlıklıdır. Dünya üzerinde zeytin üreticiliği yapan ülkeler sıralandığı zaman Türkiye, dördüncü sırada yer almaktadır. Zeytin meyvesinin yağ oranı yüksektir. Zeytin çekirdeği, zeytin ağacında yetişen meyvelerin çekirdeğidir. Yani kahvaltılarda sofraları lezzetlendiren zeytinin içinde bulunan bir çekirdektir. Zeytinin besin değerleri ise şu şekildedir; 115 kalori. 8 g protein. 21 g yağ. 6 g karbonhidrat. 100 gram zeytinde bulunan besin değerleri yukarıda yer aldığı gibidir. Zeytin, içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir besindir. Farklı alanlarda kullanılan zeytin aynı zamanda çekirdeği ile sağlığa faydalıdır. Zeytin çekirdeğinin kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Geçmişte insanlar zeytin yerken çekirdeğini de kullanarak çeşitli rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışmıştır. Günümüzde hala zeytin çekirdeğinden faydalanmaya çalışan insanlar vardır. Öte yandan Türkiye, dünya zeytin üretiminde ilk üçte yer almasına rağmen artan fiyatlar nedeniyle zeytinyağı tüketiminde tarihi bir gerileme yaşıyor. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinde 2025-2026 sezonu öncesi benzer bir tablo öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda üreticinin dalında bıraktığı zeytin, bu sene düşük rekoltenin de etkisi ile adeta kıymete bindi.