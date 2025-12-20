  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Zeytin çekirdeği kullandıktan sonra çöpe atılıyor ama aslında hayatınızı değiştirebilir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu "Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın" diyerek tavsiyelerde bulundu. Öte yandan Türk zeytinini zeytinyağlı sürülebilir çikolata ve kozmetik ürünlerle dünyaya gönderiliyor. Zeytin hakkında işte detaylar...

#1
Foto - Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Zeytin hakkında İbrahim Saraçoğlu, tavsiyelerde bulundu. Saraçoğlu bu sağlık sorunlarına karşı doğal bir öneride bulundu! Özellikle soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

#2
Foto - Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Zeytin çekirdeklerini çöpe atmak yerine farklı bir alternatife dönüştürerek boğaz ağrısı ve bademcil iltihabını önleyebilirsiniz. Saraçoğlu'na göre çekirdekleri iyice ezdikten sonra bir tülbente ekleyip boğaz bölgesine sardığınızda bu rahatsızlıklara karşı iyileştirici etkiler ile karşılaşıyorsunuz.

#3
Foto - Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Günde iki kere kullanın! Boğaz ağrısını dindirmek için sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullandığınızda iltihabın hafiflediğini fark edebilirsiniz. Bu doğal yöntem, hem ekonomik hem de çevre dostudur. Zeytin çekirdeklerini kullanarak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

#4
Foto - Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Zeytingiller familyasına ait olan zeytin, 10 metreye kadar uzayabilen ağacın yaprakları yeşildir. Geniş gövdesi vardır ve ağacın yaşı ilerledikçe bu gövdede çatlaklar oluşur. Zeytin ağacının ömrü oldukça uzundur. 2000 yıl kadar rahatlıkla toprakta kalabilirler. Zeytin, bahar sonu geldiği zaman yaprakların altında salkımlar halinde tomurcuk açar. Küçük çiçekler beyaz ya da sarı renkte olabilir. Çiçekler hoş kokuludur. Bu çiçeklerden etli ve yağlı meyveler oluşur. Bu meyvelere ise zeytin denir. Zeytin çekirdeği ve meyvesinden yağ elde edilir. Türk zeytini! ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada başta olmak üzere 60'tan fazla ülkeye ihracatımız var. Bursa'da Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik, Balıkesir'de Erdek, Edincik, Marmara Adası ile Tekirdağ'da Mürefte kooperatiflerindeki 30 bin ortağın üretile zeytinler; sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezmesi olarak işleyerek yurt içinde ve yurt dışında sofralarla buluşuyor. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da hasat tüm hızıyla sürerken sabah kahvaltılarında tüketilen zeytin dünyanın birçok yerinde yağ olarak da tüketilmektedir. Zeytinden elde edilen yağ oldukça sağlıklıdır. Dünya üzerinde zeytin üreticiliği yapan ülkeler sıralandığı zaman Türkiye, dördüncü sırada yer almaktadır. Zeytin meyvesinin yağ oranı yüksektir. Zeytin çekirdeği, zeytin ağacında yetişen meyvelerin çekirdeğidir. Yani kahvaltılarda sofraları lezzetlendiren zeytinin içinde bulunan bir çekirdektir. Zeytinin besin değerleri ise şu şekildedir; 115 kalori. 8 g protein. 21 g yağ. 6 g karbonhidrat. 100 gram zeytinde bulunan besin değerleri yukarıda yer aldığı gibidir. Zeytin, içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir besindir. Farklı alanlarda kullanılan zeytin aynı zamanda çekirdeği ile sağlığa faydalıdır. Zeytin çekirdeğinin kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Geçmişte insanlar zeytin yerken çekirdeğini de kullanarak çeşitli rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışmıştır. Günümüzde hala zeytin çekirdeğinden faydalanmaya çalışan insanlar vardır. Öte yandan Türkiye, dünya zeytin üretiminde ilk üçte yer almasına rağmen artan fiyatlar nedeniyle zeytinyağı tüketiminde tarihi bir gerileme yaşıyor. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinde 2025-2026 sezonu öncesi benzer bir tablo öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda üreticinin dalında bıraktığı zeytin, bu sene düşük rekoltenin de etkisi ile adeta kıymete bindi.

#5
Foto - Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Peki Zeytin çekirdeğinin faydaları Nelerdir? Zeytin ağaçları bereketi ve barışı simgeler. Farklı mutfaklarda kullanılan zeytin özellikle Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağından eksik olmayan zeytinin manevi değeri vardır. Lezzetli ve sağlıklı bir meyve olan zeytinin çekirdeğinin sağlığa faydalı olduğu savunuluyor. Bu konu üzerine araştırma yapan uzmanlar iki gruba ayrılıyor. Bir grup, zeytin çekirdeğinin aslında sağlık için önemli etkisinin olmadığını savunurken diğer bir grup ise çekirdeğin sağlığa faydalı olduğunu savunuyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda elde edilen verilere göre zeytin çekirdeğinin sağlığa faydası şu şekilde sıralanıyor... Mideyi güçlendiriyor ve mide yanmasını azaltıyor. Bağırsakların düzenli ve doğru çalışmasını sağlıyor. Kabızlığı önlüyor. Sindirim sisteminin aktif hale gelmesini sağlıyor. Ülser ve gastrit gibi mide problemlerinin tedavisini destekliyor. Basur ve prostatı önlüyor. Kanser hücrelerinin önüne geçiyor. Kolesterolü dengeliyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda yukarıda yer alan faydalar zeytin çekirdeği sayesinde insanlara kazandırılıyor. Zeytin çekirdeğinde bulunan etken maddeler öncelikle mideyi güçlendiriyor. Midede oluşan yanmalar, ülser ve gastrit gibi sağlık problemleri önleniyor. Düzenli tüketilen çekirdek sayesinde bağırsak tembelliği ortadan kalkıyor. Bağırsaklar daha doğru hareket ederek kabızlık problemi ortadan kaldırıyor. Çekirdek, selülozu eriten enzimleri aktifleştirmektedir. Bu sayede sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Sindirim sisteminin düzenli ve doğru çalışması sayesinde tüketilen besinler kısa sürede sindirilmiş olur. Yapılan araştırmalar doğrultusunda basur be prostat sorununun azaldığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda zeytin çekirdeğinin kanser hücrelerine karşı direnç sağladığı gözlemlenmiştir. Kötü kolesterolü dengelen özelliği ile de bilinir. Zeytin Çekirdeği Nasıl Kullanılır? Zeytin meyvesi genellikle çekirdeğinden ayrılıp tüketilmektedir. Çünkü meyve yumuşakken çekirdek kısmı oldukça serttir. Zeytin çekirdeğini çiğnemek mümkün değildir. Çekirdek zor kırılmaktadır. Bu nedenle zeytin çekirdeği yutmak gerekir. Çekirdeğin kullanımını merak edenler ve çekirdeği kullanmak isteyenler günlük aç karnına bir tane zeytin çekirdeği yutabilir. Yutulan çekirdek midede eriyecektir. Zeytin çekirdeğinden faydalanmak isteyen çoğu insan tereddüt ediyor. İnsanlar, çekirdeğin mideye ya da bağırsaklara bir zarar verip vermeyeceği konusunda endişe duyuyorlar. Fakat yutulan çekirdek herhangi bir sorun oluşturmuyor. Çekirdeklerin uç kısımları genellikle sivri oluyor. Bazı insanlar bu sivri kısımların mideye zarar vereceğini düşünüyor. Çekirdeğin ucundaki sivri kısımlar herhangi bir sorun oluşturmuyor. Zeytin çekirdeğinin oldukça sert bir yapısı vardır. Peki, bu sert çekirdek nasıl eritilmektedir? Mide, kendi öz suyu ile gelen besinleri eritmektedir. Zeytin çekirdeği her ne kadar sert olsa da mideye geldiği zaman buradaki enzimlerle eritilmektedir. Çekirdek yutan insanlar, çekirdekten kaynaklı bir sorunla karşılaşmaz. Yutulan çekirdek midede kalarak mideyi rahatsız etmek, bağırsakları tıkamaz, mideyi ve bağırsakları delmez. Zeytin çekirdeğinden faydalanmak için her gün sabah aç karnına ister su ile ister susuz olarak bir tane zeytin çekirdeğini yutmanız yeterli olacaktır. Bu işleme uzun süre devam etmemenizde fayda var. Haftada üç ya da dört gün bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bir hafta uyguladıktan sonra birkaç gün kullanmaya ara verebilirsiniz.

#6
Foto - Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Zeytin Çekirdeği Zararlı Mıdır? Zeytin çekirdeğinin sağlığa faydalı olduğunu savunan uzmanlarla bunun aksini iddia eden uzmanlar bulunuyor. Faydalarını savunan uzmanlar herhangi bir problemin olmayacağını belirtiyor. Fakat yutulan zeytinin büyük olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarda kullanılmaması tavsiye ediliyor. Çünkü zeytinin çekirdeği sert bir yapıya sahiptir. Bu çekirdek kontrollü kullanılmadığı zaman kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. İnsanlar, zeytin çekirdeği zararlı mı değil mi diye merak ediyor. Çekirdeğin faydasının o kadar olmadığını ve çekirdeğin yutulmasının doğru olmadığını savunan uzmanlar da bulunuyor. Bu uzmanlara göre yutulan çekirdek mideye gittiği zaman değerini kaybediyor. Bu nedenle beklenilen etkiyi gösteremiyor. Günümüzde zeytinler sofralara gelirken farklı işlemlerden geçiyor. Uygulanan bu işlemler hem zeytinin hem de çekirdeğin değerini düşürüyor. Meyvede ve çekirdekte olan besin değerleri etkisi kaybettiği için aslında o kadar da sağlıklı olmadığı düşünülüyor. Çekirdeğin değerini kaybetmesiyle birlikte mideyi yorduğu savunuluyor. Bu nedenle zeytin çekirdeğini kullanmanın doğru olmadığı savunuluyor. Bazı uzmanlar ise hazır zeytinlerin değil de doğal zeytinlerin çekirdeğinin yutulabileceğini söylüyor. Zeytin çekirdeğini yutmanın bilindik herhangi bir yan etkisi yoktur. Fakat sert olduğu için dikkatli yutulmalıdır. Çocuklarda kullanılmaması tavsiye edilir. Belirli aralıklarla yutulmalı, fazla kullanmamaya dikkat edilmelidir. HAKKINDA KISA BİLGİLİER Özellikle çocuklar ve yaşlı bireyler için zeytin çekirdeği yutmak boğulma tehlikesi oluşturabilir. Çekirdeklerin boyutu ve sertliği, yanlış yutulduğunda solunum yollarını tıkayarak ciddi problemler yaratabilir. Düzenli tüketilen çekirdek sayesinde bağırsak tembelliği ortadan kalkıyor. Bağırsaklar daha doğru hareket ederek kabızlık problemi ortadan kaldırıyor. Uzmanlara göre, zeytin çekirdeklerini çöpe atmanın yerine saklamak gerekiyor. Çünkü zeytin çekirdekleri, özellikle basur sorunlarına iyi geliyor. Mide asitlerini düzenlediği için kişilerin daha rahat hissetmesini sağlar. Mide dostu olması zeytin çekirdeğinin faydası olarak bilinir. Zeytin çekirdeği lif bakımından zengindir ve bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sistemini destekler. Çekirdekler ekim öncesinde 4-6 saat arası suda tutulmalıdır. Zeytin çekirdeği faydaları Zeytin çekirdeği yutmak; başta mide kanseri ve prostat olmak üzere birçok kanser çeşidine karşı koruyucu bir kalkan gibidir. Zeytin çekirdeği, iyi bir antioksidan özelliğe sahiptir. Zeytin çekirdeği yutmak, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmaya büyük yardımcıdır. Peygamber efendimiz zeytini nasıl yerdi? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v. ), zeytinyağının hem yenmesini hem de bedene sürülmesini tavsiye etmiştir. Bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın; çünkü o mübarek bir ağaçtan çıkar.” (Tirmizi, Şemâil, 184). Zeytin çekirdeği yakıtı nedir? Zeytin Peleti Zeytinin yağı alınıp kalan posasını kurutarak çekirdeği ile beraber öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılarak elde edilen, genellikle 6-8 mm çapında 10-11 mm uzunluğunda silindirik yapıya sahip tamamen doğal bir yakıttır. Zeytin çekirdeği yutmak! Zeytin çekirdeği yutmak; başta mide kanseri ve prostat olmak üzere birçok kanser çeşidine karşı koruyucu bir kalkan gibidir. Zeytin çekirdeği, iyi bir antioksidan özelliğe sahiptir. Zeytin çekirdeği yutmak, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmaya büyük yardımcıdır.

#7
Foto - Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Zeytin çekirdeği YUTMAK Saraçoğlu: Dr. İbrahim Saraçoğlu ise zeytin çekirdeğinin kullanım amacının önemli olduğunu anlatır. Çok şifalı olduğunu, bademcik iltihabını gidermede etkili olduğunu, tonsilit gibi hastalıklar için tüketilmesini vurgular. Zeytin çekirdeğinin güzel şekilde ezilmesini ve bir tülbent içinde boğaza sarılmasını tavsiye eder. Zeytin Çekirdeği Tozu:Zeytin çekirdeği tozu, sindirim sistemini düzenler, bağışıklığı güçlendirir ve kalp sağlığını destekler.Yeşil zeytin kalsiyum ve K vitamini içerir. Zeytin Çekirdeği Yağı: Zeytin çekirdeği ve posasından elde edilen pirina yağının raflarda yeni bir yağ çeşidi olarak yerini alması tartışmalara yol açmıştır. Zeytin, sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığını korur ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur Morfolojik özellikleri: Zeytin ağacı Olea europaea, Akdeniz, Avrupa, Asya ve Afrika'ya özgü, sık dallı, yayvan tepeli, her dem yeşil ağacı bodurdur. Zeytin her ne kadar kurağa dayanıklı olduğu söylense de yıllık yağış isteği 600-800 mm'dir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj
Gündem

Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj

Milli birlik ve terörle mücadelede yeni bir dönemi hedefleyen “Terörsüz Türkiye” süreci, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ın ..
Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!
Sosyal Medya

Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir video, "Dünya lideri" ifadesinin sadece bir söylemden ibaret olmadığını bir kez daha..
Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
Gündem

Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’ye entegre olma konusunda ayak direyen terör örgütü PKK’..
Neler oluyor? Kocaeli'de İHA düştü
Gündem

Neler oluyor? Kocaeli'de İHA düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir kırsal alana düşen İHA ekipleri harekete geçirdi.

CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Meclis kürsüsünden sıkılmadan yalan söylediler: ‘Öldü’ dedikleri fil sapasağlam çıktı!
Gündem

CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Meclis kürsüsünden sıkılmadan yalan söylediler: ‘Öldü’ dedikleri fil sapasağlam çıktı!

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan bir filin öldüğüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında CHP'li Ali Mahir Başarır'ı..
İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!
Gündem

İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!

ABD askerlerini hedef alan terör saldırısının ardından Ürdün'ün de "intikam operasyonlarına" katıldığı iddia edilmişti. Ürdün makamları iddi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23