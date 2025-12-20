Zeytin çekirdeği neden atılmamalı? Hakkında işte detaylar! İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti... Türkiye 65 ülkeye gönderiyor!

Zeytin Çekirdeği Zararlı Mıdır? Zeytin çekirdeğinin sağlığa faydalı olduğunu savunan uzmanlarla bunun aksini iddia eden uzmanlar bulunuyor. Faydalarını savunan uzmanlar herhangi bir problemin olmayacağını belirtiyor. Fakat yutulan zeytinin büyük olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarda kullanılmaması tavsiye ediliyor. Çünkü zeytinin çekirdeği sert bir yapıya sahiptir. Bu çekirdek kontrollü kullanılmadığı zaman kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. İnsanlar, zeytin çekirdeği zararlı mı değil mi diye merak ediyor. Çekirdeğin faydasının o kadar olmadığını ve çekirdeğin yutulmasının doğru olmadığını savunan uzmanlar da bulunuyor. Bu uzmanlara göre yutulan çekirdek mideye gittiği zaman değerini kaybediyor. Bu nedenle beklenilen etkiyi gösteremiyor. Günümüzde zeytinler sofralara gelirken farklı işlemlerden geçiyor. Uygulanan bu işlemler hem zeytinin hem de çekirdeğin değerini düşürüyor. Meyvede ve çekirdekte olan besin değerleri etkisi kaybettiği için aslında o kadar da sağlıklı olmadığı düşünülüyor. Çekirdeğin değerini kaybetmesiyle birlikte mideyi yorduğu savunuluyor. Bu nedenle zeytin çekirdeğini kullanmanın doğru olmadığı savunuluyor. Bazı uzmanlar ise hazır zeytinlerin değil de doğal zeytinlerin çekirdeğinin yutulabileceğini söylüyor. Zeytin çekirdeğini yutmanın bilindik herhangi bir yan etkisi yoktur. Fakat sert olduğu için dikkatli yutulmalıdır. Çocuklarda kullanılmaması tavsiye edilir. Belirli aralıklarla yutulmalı, fazla kullanmamaya dikkat edilmelidir. HAKKINDA KISA BİLGİLİER Özellikle çocuklar ve yaşlı bireyler için zeytin çekirdeği yutmak boğulma tehlikesi oluşturabilir. Çekirdeklerin boyutu ve sertliği, yanlış yutulduğunda solunum yollarını tıkayarak ciddi problemler yaratabilir. Düzenli tüketilen çekirdek sayesinde bağırsak tembelliği ortadan kalkıyor. Bağırsaklar daha doğru hareket ederek kabızlık problemi ortadan kaldırıyor. Uzmanlara göre, zeytin çekirdeklerini çöpe atmanın yerine saklamak gerekiyor. Çünkü zeytin çekirdekleri, özellikle basur sorunlarına iyi geliyor. Mide asitlerini düzenlediği için kişilerin daha rahat hissetmesini sağlar. Mide dostu olması zeytin çekirdeğinin faydası olarak bilinir. Zeytin çekirdeği lif bakımından zengindir ve bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sistemini destekler. Çekirdekler ekim öncesinde 4-6 saat arası suda tutulmalıdır. Zeytin çekirdeği faydaları Zeytin çekirdeği yutmak; başta mide kanseri ve prostat olmak üzere birçok kanser çeşidine karşı koruyucu bir kalkan gibidir. Zeytin çekirdeği, iyi bir antioksidan özelliğe sahiptir. Zeytin çekirdeği yutmak, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmaya büyük yardımcıdır. Peygamber efendimiz zeytini nasıl yerdi? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v. ), zeytinyağının hem yenmesini hem de bedene sürülmesini tavsiye etmiştir. Bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın; çünkü o mübarek bir ağaçtan çıkar.” (Tirmizi, Şemâil, 184). Zeytin çekirdeği yakıtı nedir? Zeytin Peleti Zeytinin yağı alınıp kalan posasını kurutarak çekirdeği ile beraber öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılarak elde edilen, genellikle 6-8 mm çapında 10-11 mm uzunluğunda silindirik yapıya sahip tamamen doğal bir yakıttır. Zeytin çekirdeği yutmak! Zeytin çekirdeği yutmak; başta mide kanseri ve prostat olmak üzere birçok kanser çeşidine karşı koruyucu bir kalkan gibidir. Zeytin çekirdeği, iyi bir antioksidan özelliğe sahiptir. Zeytin çekirdeği yutmak, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmaya büyük yardımcıdır.