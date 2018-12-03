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Yüzü parçalanan vatandaşın inanılmaz değişimi

  • Kendisini yüzünden vuran Cameron Underwood'un son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Şans eseri hayatta kalan genç hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. 6 aylık bir beklemeden sonra 23 yaşındaki William Fisher isimli bir başka genç donör oldu.

  • Cameron, 2016 yılında kendisini yüzünden vurarak ağır yaralandı.

  • Şans eseri hayatta kalan genç hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Genç adamın yüzü parçalanmıştı ve yüz transferi gerekliydi.

  • 6 aylık bir beklemeden sonra 23 yaşındaki William Fisher isimli bir başka genç donör oldu.

  • Operasyon başladı ve ameliyat 25 saat sürdü, 100'den fazla doktor katıldı.

  • Dokular birbirine uyunca yüz nakli başarıyla gerçekleştirilmiş oldu.

  • BBC'nin haberine göre, William'ın annesi Sally' oğlumun ölümünü trajediydi fakat Cameron Underwood olmazsa kaldıramazdım. Evladım ona daha iyi bir hayat sunduğu için ben de kendim iyi hissediyorum.' diyerek duygularını ifade etti.

  • Yüzü parçalanan vatandaşın inanılmaz değişimi

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