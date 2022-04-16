"Yüzen oteller" rotalarını Türkiye'ye çevirmeye başladı

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde istediği hareketliliğe 2016 yılından beri ara verdiğini söyledi. Salgınla birlikte kruvaziyer turizminin durma noktasına geldiğini aktaran Güngör, bu yıldan itibaren ciddi hareketlenmenin yaşandığını ifade etti. Yaklaşık 6 yıl aradan sonra gemilerin rotalarının yeniden Türkiye'ye çevrildiğini belirten Güngör, "Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah her şey yolunda gider ve Türkiye bu sene çok iyi bir sezon geçirir. Kuşadası Limanı olarak 500 gemi ile 750 bin yolcu bekliyoruz. Türkiye genelinde de bu sayısının 1000'in üzerinde gemi seferiyle 1,5 milyon yolcuya çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.