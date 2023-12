Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

Sanayi ve İlaç Üretim Bakanı Ali Aoun’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares, İşletmeler ve Made in İtaly’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Valentino Valentini, İtalya'nın Cezayir Büyükelçisi HE Giovanni Pugliese, Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Saïd Saayoud, Wali of Oran, Samir Cherfan, FIAT İcra Kurulu Başkanı Olivier François, Opel ve Vauxhall İcra Kurulu Başkanı Florian Huettl, Üretim Direktörü Arnaud DEBOEUF ve Stellantis Cezayir, Tunus Genel Müdürü Hakim Boutehra katıldı. Törende ayrıca, Stellantis'in otomotiv endüstrisinin gelişimine katkısını hızlandırmak amacıyla Stellantis ile Cezayir yetkilileri arasında bir Niyet Mektubu da imzalandı. Bu, üretim kapasitesi, yerel entegrasyon oranı ve Cezayir Eğitim Bakanlıkları ile ortaklaşa bir Stellantis Akademisi'nin oluşturulması açısından ikinci adımı temsil ediyor.