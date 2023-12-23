  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batı mezalimi işte bu! Yunan öldürüyor Türkiye kurtarıyor

İşte teni yatırım trendi! Daireleri bırakıp onları almaya başladılar

Erdoğan'a olay olacak Selçuk Bayraktar talebi! 'Bu bilgi doğru bilgi' dedi ve açıkladı

KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Listedeki şehirler şaşırtıyor! Türkiye'nin en sinirli ili belli oldu

Adana'da çıkarılan petrolle ilgili flaş karar! 20 yıl süreyle oraya verildi

Sadece kısa süre için geçerli! Şok'tan yepyeni indirim dalgası

Bugüne kadarki en büyük elektrikli kamyon filo teslimatı!

Siyonist İsrail'i Lahey korkusu sardı! Katliam kabinesi birbirine düştü

Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!
Otomotiv
7
Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

2023-12-23 11:25:36
Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

Stellantis, Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başladığını ve tesis için başlangıç olarak 200 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu.

#1
Foto - Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

Kasım 2022 taahhüdünü yerine getiren Stellantis, tesis için başlangıç olarak 200 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirdi. Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranıyla üretim yapacak olan tesis, Cezayir pazarı için yılda 90 bin adet otomobil montajı gerçekleştirecek. Bu stratejik hamleyle Cezayir otomotiv endüstrisinin geliştirilmesine, istihdam yaratılmasına ve teknoloji transferine yönelik uzun vadeli bağlılığını gösteren Stellantis ayrıca, Cezayir’deki otomotiv ekosisteminin gelişimine katkısını artırmayı öngören Niyet Mektubu’nu da imzaladı.

#2
Foto - Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

Cezayir, Stellantis’in Orta Doğu ve Afrika Dare Forward planı kapsamında güçlü endüstriyel ayak izine ulaşma ve yılda 1 milyonun üzerinde araç üretim kapasitesiyle bölgedeki lider otomotiv oyuncusu olma planında önemli bir rol oynayacak. Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olan Stellantis, üretim gücünü artırmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği yatırımlar ve iş birlikleriyle performansını hızla artıran Stellantis, Kasım 2022’de verdiği taahhüdü yerine getirerek Cezayir’deki Tafraoui üretim tesisinde üretime başladığını açıkladı. Bu stratejik hamleyle Stellantis, Fiat 500 ve Fiat Doblò dahil olmak üzere Fiat modellerinin yerli üretimi yoluyla ülke otomotiv sektörünün gelişimini desteklemenin yanı sıra şirketin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki pazar payını daha da güçlendirecek.

#3
Foto - Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

Sanayi ve İlaç Üretim Bakanı Ali Aoun’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares, İşletmeler ve Made in İtaly’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Valentino Valentini, İtalya'nın Cezayir Büyükelçisi HE Giovanni Pugliese, Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Saïd Saayoud, Wali of Oran, Samir Cherfan, FIAT İcra Kurulu Başkanı Olivier François, Opel ve Vauxhall İcra Kurulu Başkanı Florian Huettl, Üretim Direktörü Arnaud DEBOEUF ve Stellantis Cezayir, Tunus Genel Müdürü Hakim Boutehra katıldı. Törende ayrıca, Stellantis'in otomotiv endüstrisinin gelişimine katkısını hızlandırmak amacıyla Stellantis ile Cezayir yetkilileri arasında bir Niyet Mektubu da imzalandı. Bu, üretim kapasitesi, yerel entegrasyon oranı ve Cezayir Eğitim Bakanlıkları ile ortaklaşa bir Stellantis Akademisi'nin oluşturulması açısından ikinci adımı temsil ediyor.

#4
Foto - Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Cezayir Sanayi ve İlaç Üretim Bakanı Ali Aoun, "Stellantis’in Cezayir sanayi projesinin genişlemesi ve bu tesisin üretim kapasitesinin yerel ve ihracat pazarları doğrultusunda genişletilmesine ilişkin niyet mektubunu imzaladık. Kamu olarak refah ve istihdam yaratmaya yönelik tüm yatırım projelerine destek sağlamayı taahhüt ediyoruz." dedi.

#5
Foto - Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares de iDare Forward 2030 planının, Cezayir’in Stellantis’in bölgesel geleceğine dahil edilmesini öngördüğünü ifade ederek, "Fiat markasını ülkeye getirerek, Cezayir’de otomobil üreterek ve Cezayirli müşterilerimize harika modeller sunarak bu planımızı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, Tafraoui sakinleri ve Cezayirli müşterilere katma değer yaratan büyüme ve gelişme yolculuğunun başlangıcıdır. Bu gelişmeyle ülkeye olan bağlılığımızı artırmaya hazırız." dedi Söz konusu gelişmeler, Cezayir Yatırım Teşvik Ajansı (AAPI) ile Kasım 2022’de imzalanan ve 13 Ekim 2022’de imzalanan çerçeve anlaşmasını onaylayan otomotiv özelindeki anlaşmayı tamamlıyor. Anlaşma, FIAT için endüstriyel, satış sonrası ve yedek parça faaliyetlerinin gelişimini başlatıyor. Stellantis ve tedarikçileri, 4 modelin üretimi için 200 milyon avroyu aşan bir başlangıç yatırımı taahhüt etti. 80 dönümlük bir alanı kapsayan Tafraoui Fabrikası, ilk etapta Fiat 500 ve Fiat Doblò ile başlayarak 4 modelden oluşan yıllık 90 bin otomobillik montaj kapasitesine sahip olacak. 2024 yılında SKD olarak 40 bin adet üretim hedefleniyor. Tesis, 2026 yılına kadar boyama, kaynak ve punto dahil 90 bin adet otomobil montajı gerçekleştirecek. 2023 yılında Cezayir’de 500 kişilik doğrudan istihdam yaratmış olan projenin, 2024 yılı sonuna kadar 1.200, 2026 yılına kadar ise 2.000 kişiye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca yerel tedarikçi ekosistemi 2026 yılına kadar 1.600’ün üzerinde dolaylı istihdam yaratacak.

#6
Foto - Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

Stellantis, otomotiv endüstrisinin geliştirilmesinde ve Cezayirli müşterilere hizmet verilmesinde Cezayirli yetkilileri desteklemeye kararlı. Uzun vadeli taahhüt aynı zamanda yerel bir tedarikçi ekosisteminin geliştirilmesini ve düzenlemelerin öngördüğü yüzde 30’luk sınırın öngörülenden iki yıl daha erken, 2026 yılında yüzde 35’i aşan bir yerelleştirme oranına ulaşmayı da içeriyor. Ayrıca, bilgi ve teknoloji transferi de kilit öneme sahip elektrik destekli ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere ileri teknolojilerde uzmanlaşmaya odaklanıyor. Mevcut Stellantis ve Tedarikçi operasyonel ekipleri 2023 yılında 125 bin saatlik eğitimden geçtiler. Öte yandan, bayi ağı personeli 15 bin saatin üzerinde eğitim aldı. Ayrıca fabrikanın teknik ve yönetim ekipleri için bir “Otomotiv” Üniversite Diploması oluşturuldu ve müşteri memnuniyetini garanti altına alacak süreçler geliştirildi ve bayi ağı genelinde uygulandı. Stellantis, 2023 yılının mart ayında Cezayir’deki ticari faaliyetlerine başladı ve çok güçlü bir artış göstererek yılı, Cezayir topraklarının yüzde 65'ini kapsayan 50’nin üzerinde satış noktası, 9 model ve 2 marka sunarak kapattı. Fiat ve Opel; 900’e yakın ekibi ve güçlü lojistik altyapısıyla Cezayirli müşterilerine araç teslimatı gerçekleştiriyor. Bu taahhüdün bir parçası olarak Cezayir, Stellantis için Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bir ihracat platformu haline gelecek şekilde konumlanıyor. Cezayir'in sunduğu avantajlardan yararlanan Stellantis, ülkeyi otomotiv üretiminde stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Dikkat çeken vize muafiyeti kararı
Gündem

Dikkat çeken vize muafiyeti kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararı Resmi Gazete’..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çocuklarımın ömründen alsın size versin' diyen AK Partili Başkana bakın ne yanıt verdi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çocuklarımın ömründen alsın size versin' diyen AK Partili Başkana bakın ne yanıt verdi

Ordu Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel'in "Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın size versin." sözlerine Cumhurbaşkan..
23 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (23 Aralık 2023) sunuyoruz...

Milletvekili Kurt'tan dikkat çeken SGK açıklaması
Ekonomi

Milletvekili Kurt'tan dikkat çeken SGK açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hakkında açıklamala..
Bakan Şimşek 'önemli bir eşik' sözleriyle ilan etti! '1.1 trilyon dolar civarına ulaştı'
Ekonomi

Bakan Şimşek 'önemli bir eşik' sözleriyle ilan etti! '1.1 trilyon dolar civarına ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ekonomik veriler hakkında çarpıcı bir bilgi verdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23