Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranı! 200 milyon Euro’luk yatırımla Cezayir’deki Tafraoui fabrikasında üretime başlıyor!

Stellantis, otomotiv endüstrisinin geliştirilmesinde ve Cezayirli müşterilere hizmet verilmesinde Cezayirli yetkilileri desteklemeye kararlı. Uzun vadeli taahhüt aynı zamanda yerel bir tedarikçi ekosisteminin geliştirilmesini ve düzenlemelerin öngördüğü yüzde 30’luk sınırın öngörülenden iki yıl daha erken, 2026 yılında yüzde 35’i aşan bir yerelleştirme oranına ulaşmayı da içeriyor. Ayrıca, bilgi ve teknoloji transferi de kilit öneme sahip elektrik destekli ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere ileri teknolojilerde uzmanlaşmaya odaklanıyor. Mevcut Stellantis ve Tedarikçi operasyonel ekipleri 2023 yılında 125 bin saatlik eğitimden geçtiler. Öte yandan, bayi ağı personeli 15 bin saatin üzerinde eğitim aldı. Ayrıca fabrikanın teknik ve yönetim ekipleri için bir “Otomotiv” Üniversite Diploması oluşturuldu ve müşteri memnuniyetini garanti altına alacak süreçler geliştirildi ve bayi ağı genelinde uygulandı. Stellantis, 2023 yılının mart ayında Cezayir’deki ticari faaliyetlerine başladı ve çok güçlü bir artış göstererek yılı, Cezayir topraklarının yüzde 65'ini kapsayan 50’nin üzerinde satış noktası, 9 model ve 2 marka sunarak kapattı. Fiat ve Opel; 900’e yakın ekibi ve güçlü lojistik altyapısıyla Cezayirli müşterilerine araç teslimatı gerçekleştiriyor. Bu taahhüdün bir parçası olarak Cezayir, Stellantis için Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bir ihracat platformu haline gelecek şekilde konumlanıyor. Cezayir'in sunduğu avantajlardan yararlanan Stellantis, ülkeyi otomotiv üretiminde stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyor.