2022-09-04 08:19:34 Yunanistan alarm verdi, Türkiye için sivrisinek uyarısı geldi! Eğer ısırıldıysanız bunu yapın
Gündüz vakti sivrisinek tarafından ısırıldınız ve o ısırık kocaman bir yaraya dönüştüyse bilin ki Aedes türü bir sivrisinek kurbanısınız. Kuzenim 3 gündür, hastanede Karadeniz gezisi sırasında vücudunu talim tahtasına çeviren sivrisinek yaraları ile uğraşıyor. Bitti mi? Hayır. Çünkü komşu Yunanistan, taşıyıcısının yine bir tür sivrisinek (Kuleks) olduğu Batı Nil Virüsü alarmı verdi. 8 ayda 123 vaka tespit edildi. 11 kişi de hayatını kaybetti. Komplo teorisyenlerine göre tüm suç geçen günlerde profiline sivrisinek fotoğrafı koyan Bill Gates’in... Hürriyet'ten Fulya Soybaş uzmanlara sordu.