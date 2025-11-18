Yüce Allah’ın mucizesi! 10 aylık bebeğin başına öyle bir şey geldi ki...

"Onların gayretiyle biz yeniden doğduk" O sırada eşinin feryadını duyan komşuların eve geldiğini anlatan Terzi, şöyle konuştu: "Tesadüfen oradan geçen biri de olup bitene şahit oluyor ve özel araçla bebeğimizi hastaneye yetiştirmişler. Hendek Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 15 dakika kadar müdahale ediliyor ve çocuğumuzun kalbi çalışıyor, nefes almaya başlıyor. Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. O esnada kalbi tekrar durdu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yaklaşık 20 dakika kalbi duruyor ve müdahaleler ile tekrar atmaya başlıyor. Çocuğumuzda herhangi bir hasar kalmadı. Allah doktorlarımızdan, hastane ve çalışanlarımızdan razı olsun. Tabii önce Allah'ın takdiri, sonrasında onların gayretiyle birlikte biz yeniden doğduk." "Yeniden doğdu, tekrardan bir isim koyacağız" Oğlunun hayata tutunmasını "yeniden doğuş" olarak tanımlayan baba Mustafa Terzi, Toprak bebeğin artık kendileri için çok daha farklı bir anlam taşıdığını ifade etti. Terzi, "Evladımız da iki kere doğmuş oldu. Benim 4 çocuğum var ama ben ona 5'inci evladım diyorum. Yeniden doğdu, tekrardan bir isim koyacağız ona, iki ismi olacak. İki kez doğum günü kutlayacağız. Hem normal doğduğu gün hem de kurtulduğu zamanın tarihini aldık. Toprak artık bizim için iki kişi" diye konuştu. "Canla başla uğraştılar, artık Toprak onların da manevi bir çocuğu oldu" Terzi, sağlık çalışanlarına olan duygularını da şöyle ifade etti: "Canla başla uğraştılar, artık Toprak onların da manevi bir çocuğu oldu. Toprak ile birlikte hastaneye ziyaretlerine de gittik. Her birinin çok emeği var. Kendi evlatları gibi ilgi gösterdiler, zaten fotoğraflarını da çektim, çocuğuma ayrıca bir albüm yapmak için o fotoğrafları çektim. Kendi çocukları gibi bağrına bastılar. Allah doktorlarımızı, hastanelerimizi, sağlıkçılarımızı hiçbirini başımızdan eksik etmesin. Hastane ziyaretine gittiğimiz zaman sağlık personellerine de ikinci isminin olacağını söyledim. Hatta kendilerine de ismi koyabileceklerini belirttim. Artık annesi veya doktorların isteğiyle ikinci ismini koyacağız inşallah."