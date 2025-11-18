Yüce Allah’ın mucizesi! 10 aylık bebeğin başına öyle bir şey geldi ki...

"İlk bu suda boğulma tehlikesi geçirdi, inşallah ilk kez de bu suda yüzecek" Baba Terzi, oğlunun düştüğü havuzun suyunu değiştirmediğini, sadece temizlettiğini de belirterek, "Elhamdülillah Müslümanız, kaza ve kadere inanıyoruz. Tabii ki tedbirimizi de almak zorundayız. Olayın meydana geldiği zaman, evimize tam bitiremeden taşınmıştık. Bu korkuluklarımız mevcut değildi o zaman. Korkulukları taktırmak için hazırlatmıştık ama o süreçte yağan yağmur buna engel oldu taktıramadık. Ustaların geleceği gün de babam rahatsızlandı ve ben o gün kendisini hastaneye götürmek zorunda kaldım. Geldikten sonra bakacaktık ama ben hastanedeyken bu acı haberi aldım. Çok şükür bu süreci atlattık. Havalar ısındığında inşallah çocuklarımıza yüzme dersleri aldıracağız. Toprak yüzmeye devam edecek. Evladımın düştüğü suyu da değiştirtmedim, temizlettirdim. İlk bu suda boğulma tehlikesi geçirdi, inşallah ilk kez de bu suda yüzecek. Evladım, bu suda yüzene kadar suya kimseyi sokmayacağız. Havuzu da zaten çocuklarımız için yapmıştık. Hep hayalimizdi çocuklar yüzsün diye kötü bir anısı oldu ama inşallah sonu güzel olacak" şeklinde konuştu. "Karar verdik, Toprak'ı şampiyon bir yüzücü yapacağız" Yaşanan talihsiz olaya rağmen yenir karar aldıklarını dile getiren Terzi, oğlunu profesyonel yüzücü yapmayı hedeflediklerini söyledi. Terzi, "Karar verdik, Toprak'ı şampiyon bir yüzücü yapacağız. Sakarya'da bir tane Dünya Şampiyonu Toprak (Razgatlıoğlu) var ama Toprak ikinci şampiyon olacak inşallah. Evin içerisinde bıraktığımız zaman tekrar havuza doğru gidiyor, inşallah havalar ısındığı zaman kızımla birlikte eğitimlerini aldıracağız. Sevinçli, mutluyuz ve bu sevinçten ne anlatacağımı bilemiyorum. Bir aylık süreç ama sanki 10 saniyelik bir film şeridi gibi nasıl gelip geçti hiç bilmiyorum. Bu olayın kendisinde hiçbir hasar bırakmamış olmaması da ayrıca sevindiren bir durum" ifadelerini kullandı. "Sürecin hala daha etkisinden çıkamadık" Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının emniyete teslim edildiğini ancak kendilerinin izleyemediğini vurgulayan Terzi, olayın psikolojik etkisini hala üzerlerinden atamadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle noktaladı: "Kamera kayıtlarını başta annesi ile ben olmak üzere kendi ailemiz hariç 5-6 kişiye izlettik. Eşim ile birlikte biz cesaret edemedik izlemeye. Kayıtlar bizde mevcut, emniyete de verdik ama farklı şekilde paylaşmak istemedik. Sürecin hala daha etkisinden çıkamadık. Şu anda tek mutluluğumuz, çocuğumuzun var olması."