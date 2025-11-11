Yine CHP’li belediye, yine rezalet! İşçiler ayağa kalktı

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketlerdeki 23 bin işçinin 3 aydır sosyal haklarını alamadığını belirtti. Belediyenin, bazı şirketlerdeki çalışanların fazla mesai ücretlerini ödeyerek diğer çalışanların haklarını görmezden geldiğini savunan Gül, bu durumun iş barışını zedelediğine işaret etti. Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Gül, şöyle konuştu: "Kentimizi ayakta tutmak için gece gündüz çalışıyor, alın teri döküyoruz ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Daha da vahimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yıllardır çalışan arkadaşlarımız, farklı birimlerden şirketlere aktarılıp 'havuz' adı altında yaklaşık 300 kişi ücretsiz izne çıkarılmış, maaşsız ve sigortasız bir şekilde açlığa mahkum edilmiştir. Biz emekçiler bunu hak etmiyoruz, asla ve asla kabul etmiyoruz."