2021-08-27 06:52:32 Yine titremeye başladılar! “Türk öğrenciler Rusya’da bu teknolojiyi öğreniyor”
Türkiye'nin son yıllardaki haklı politikalarından rahatsız olan Yunanistan medyası, Ankara'nın 'nükleer silahlara sahip olabileceği' konusunu gündeme taşıdı. Apopseis'te Dr. Konstaniua Apostolu-Katsaru imzasıyla yayımlanan makalede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden, Rusya'da 'nükleer teknolojiler' üzerine eğitim alan öğrencilere ve Pakistan'la ilişkilere kadar çeşitli hususlara dikkat çekildi. Makalede, Türkiye’nin hem enerji hem de silah üretimi alanında gelişeceğinden endişe edildiği görüldü.