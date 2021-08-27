Yine titremeye başladılar! “Türk öğrenciler Rusya’da bu teknolojiyi öğreniyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki, 'Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde bana dedi ki, 'Bize böyle böyle diyorlar, benim elimde şu anda 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı var ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var, ben de yapacağım' dedi." açıklamasına atıfta bulunularak, Erdoğan'ın bu alanda çalışmalar yürüttüklerini açıkça ima ettiği belirtildi.