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Yine titremeye başladılar! “Türk öğrenciler Rusya’da bu teknolojiyi öğreniyor”

2021-08-27 06:52:32
Yine titremeye başladılar! “Türk öğrenciler Rusya’da bu teknolojiyi öğreniyor”

Türkiye'nin son yıllardaki haklı politikalarından rahatsız olan Yunanistan medyası, Ankara'nın 'nükleer silahlara sahip olabileceği' konusunu gündeme taşıdı. Apopseis'te Dr. Konstaniua Apostolu-Katsaru imzasıyla yayımlanan makalede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden, Rusya'da 'nükleer teknolojiler' üzerine eğitim alan öğrencilere ve Pakistan'la ilişkilere kadar çeşitli hususlara dikkat çekildi. Makalede, Türkiye’nin hem enerji hem de silah üretimi alanında gelişeceğinden endişe edildiği görüldü.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki, 'Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde bana dedi ki, 'Bize böyle böyle diyorlar, benim elimde şu anda 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı var ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var, ben de yapacağım' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki, 'Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde bana dedi ki, 'Bize böyle böyle diyorlar, benim elimde şu anda 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı var ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var, ben de yapacağım' dedi." açıklamasına atıfta bulunularak, Erdoğan'ın bu alanda çalışmalar yürüttüklerini açıkça ima ettiği belirtildi.

#2
Foto - Makalede, Barış ve Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Nükleer Silah Uzmanı ve Araştırmacısı Moritz Kut'ın, “Atom bombası jeopolitiğin ön saflarında yer almayı garanti ediyor. Erdoğan'ın beğeneceği bir fikir. Umarım bu gerçekleşmez. Ama, Türkiye bunun peşinde gibi görünüyor.” ifadelerine yer verildi.

Makalede, Barış ve Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Nükleer Silah Uzmanı ve Araştırmacısı Moritz Kut'ın, “Atom bombası jeopolitiğin ön saflarında yer almayı garanti ediyor. Erdoğan'ın beğeneceği bir fikir. Umarım bu gerçekleşmez. Ama, Türkiye bunun peşinde gibi görünüyor.” ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Aynı zamanda, Almanya'nın eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel'in, geçtiğimiz yıl bir konferansta yaptığı,

Aynı zamanda, Almanya'nın eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel'in, geçtiğimiz yıl bir konferansta yaptığı, "Türkiye mahallemizdeki bir sonraki nükleer güç olacak." sözleri de hatırlatıldı.

#4
Foto - “TÜRKİYE BU POTANSİYELE SAHİP”/ Ankara'nın nükleer bir cephaneliğe sahip olmasının an meselesi olduğunu söyleyen İsrailli siyaset bilimci Yakov Kadmi'nin “endişelerine” yer verilirken, 15 Şubat 2010'da dönemin İsrail Başbakanı B. Netanyahu'nun Yunanistan Başbakanı G. Papandreu'ya, İsrail gizli servislerinden alınan bilgilere göre Türkiye'nin zaten nükleer bir güç olma potansiyeline sahip olduğunu ilettiği ileri sürüldü.

“TÜRKİYE BU POTANSİYELE SAHİP”/ Ankara'nın nükleer bir cephaneliğe sahip olmasının an meselesi olduğunu söyleyen İsrailli siyaset bilimci Yakov Kadmi'nin “endişelerine” yer verilirken, 15 Şubat 2010'da dönemin İsrail Başbakanı B. Netanyahu'nun Yunanistan Başbakanı G. Papandreu'ya, İsrail gizli servislerinden alınan bilgilere göre Türkiye'nin zaten nükleer bir güç olma potansiyeline sahip olduğunu ilettiği ileri sürüldü.

#5
Foto - TÜRKİYE ENERJİ BAĞIMLILIĞINI AZALTACAK/ Makalede, Pakistan ve Rusya gibi nükleer silahlara sahip ülkelerle Türkiye'nin yakınlığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin nükleer güç santralleriyle bir yandan enerji bağımlılığını azaltacağı, diğer yandan nükleer uzmanlık kazanacağı ifade edildi. Ayrıca nükleer güç reaktörlerinin inşasının, taktik nükleer silahların inşası için ilk gerekli aşama olarak kabul edildiği ve 2015'ten beri onlarca Türk öğrencinin, Rus üniversitelerinde nükleer mühendislik okuduğu belirtildi.

TÜRKİYE ENERJİ BAĞIMLILIĞINI AZALTACAK/ Makalede, Pakistan ve Rusya gibi nükleer silahlara sahip ülkelerle Türkiye'nin yakınlığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin nükleer güç santralleriyle bir yandan enerji bağımlılığını azaltacağı, diğer yandan nükleer uzmanlık kazanacağı ifade edildi. Ayrıca nükleer güç reaktörlerinin inşasının, taktik nükleer silahların inşası için ilk gerekli aşama olarak kabul edildiği ve 2015'ten beri onlarca Türk öğrencinin, Rus üniversitelerinde nükleer mühendislik okuduğu belirtildi.

#6
Foto - Makalede, Türkiye'nin özellikle Pakistan'la yakın ilişkisinin bu alana da yansıyabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin, Pakistan'la tarihi bağları ve iki Sünni Müslüman güç olarak yakınlıklarına işaret edilerek, iki ülke arasında 2023 ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğu ifade edildi. Pakistan'ın Akdeniz'de enerji kaynağı arama çalışmaları da dahil, Türkiye'yi birçok politik meselede de desteklediği belirtildi.

Makalede, Türkiye'nin özellikle Pakistan'la yakın ilişkisinin bu alana da yansıyabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin, Pakistan'la tarihi bağları ve iki Sünni Müslüman güç olarak yakınlıklarına işaret edilerek, iki ülke arasında 2023 ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğu ifade edildi. Pakistan'ın Akdeniz'de enerji kaynağı arama çalışmaları da dahil, Türkiye'yi birçok politik meselede de desteklediği belirtildi.

#7
Foto - TÜRKİYE’NİN UZAY ÇALIŞMALARI…/ Dr. Konstaniua makalesinin devamında şu ifadelere yer veriyor: “Nükleer programın bir diğer ön koşulu ise nükleer başlık taşıyacak füzeler geliştirmeyi amaçlayan balistik füze programıdır. Komşunun, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni doğrudan tehdit eden füze yeteneklerini zaten geliştirdiği doğrudur. Uzmanlar şu anda 1000 km kadar menzilli füzeler geliştirdiklerini söylüyor. Diğer bir konu ise, Türkiye'nin ilan edilen 'uzay programı'dır. Bu çalışmalara kapsamında, menzili 3500 km veya daha fazla olan balistik füzeler geliştirilebilir. Bu füzeler aynı zamanda nükleer başlık taşıyıcısı olarak geliştirilebilir. Başka bir deyişle, Türk uzay programı nükleer programını desteklemek için kurulmuş bir vitrin olabilir.”

TÜRKİYE’NİN UZAY ÇALIŞMALARI…/ Dr. Konstaniua makalesinin devamında şu ifadelere yer veriyor: “Nükleer programın bir diğer ön koşulu ise nükleer başlık taşıyacak füzeler geliştirmeyi amaçlayan balistik füze programıdır. Komşunun, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni doğrudan tehdit eden füze yeteneklerini zaten geliştirdiği doğrudur. Uzmanlar şu anda 1000 km kadar menzilli füzeler geliştirdiklerini söylüyor. Diğer bir konu ise, Türkiye'nin ilan edilen 'uzay programı'dır. Bu çalışmalara kapsamında, menzili 3500 km veya daha fazla olan balistik füzeler geliştirilebilir. Bu füzeler aynı zamanda nükleer başlık taşıyıcısı olarak geliştirilebilir. Başka bir deyişle, Türk uzay programı nükleer programını desteklemek için kurulmuş bir vitrin olabilir.”

#8
Foto - Makalede, Türkiye'nin ilk hedefinin Akkuyu'nun inşası, her halükarda uzun vadede nükleer silah geliştirme potansiyeli olduğu savunuldu. Dr. Konstaniua imzalı makalede, bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için ciddi bir tehlike olduğu ve Yunan ve Rum yöneticilerin artık bu meseleyi ciddiye alması gerektiği belirtildi./ Kaynak: Star.com.tr

Makalede, Türkiye'nin ilk hedefinin Akkuyu'nun inşası, her halükarda uzun vadede nükleer silah geliştirme potansiyeli olduğu savunuldu. Dr. Konstaniua imzalı makalede, bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için ciddi bir tehlike olduğu ve Yunan ve Rum yöneticilerin artık bu meseleyi ciddiye alması gerektiği belirtildi./ Kaynak: Star.com.tr

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