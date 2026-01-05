Tek başına Alzheimer’ı önleyen mucizevi bir besin: İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi! Yeşil mucize brokoli

Araştırmalarda, brokolinin içerdiği antioksidanlar, B vitaminleri, karotenoidler ve özellikle kolin maddesinin beyin fonksiyonlarının korunmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Brokoli, turpgiller familyasına ait, yenilebilir yeşil veya morumsu çiçek tomurcukları ve sapı olan lahana çeşididir. Kemik ve göz sağlığı için önemli olan beta karotenin (A vitamini) yanı sıra, günlük ihtiyaç duyulan C vitamininin p'ini sağlayarak mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Araştırmalarda, brokolinin içerdiği antioksidanlar, B vitaminleri, karotenoidler ve özellikle kolin maddesinin beyin fonksiyonlarının korunmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Kolin, sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan asetilkolin adlı nörotransmitterin üretiminde kritik bir görev üstleniyor. Bu maddenin yetersizliğinin ise hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeyle ilişkili olduğu biliniyor. Bilim insanları, brokoli gibi turpgiller grubuna ait sebzelerin, Alzheimer hastalığında önemli rol oynayan tau proteinlerinin beyinde birikmesini azaltabileceğine dair bulgulara da dikkat çekiyor. Tau proteinlerinin anormal şekilde birikmesi, hastalığın ilerlemesinde temel etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.