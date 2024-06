Yerini yenileri tutmuyor! Bu araç 40 yıldır aralıksız hizmet veriyor

Kamu mallarını tasarruflu ve tedbirli kullanmanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyleyen Çelik, “Yaklaşık yarım asırlık bir emektar. Şu an alt ve üst yapı çalışmalarımız var. Engebeli bölgelerde bu aracı kullanıyoruz, diğer araçlarımızı kullanamıyoruz. Bu aracın yaşı önemli değil. Bizlere halen hizmet verebiliyor. Önemli olan yaşı değil, katkısı ve sunduğu hizmet. Belediye olarak bu aracın yerine başka bir araç alabiliriz ancak şu an hiçbir arızası yok. Belediyemize herhangi bir masrafı yok. Gerek araçlarımızda, gerek malzeme alımlarımızda kamu kaynaklarını etkin kullanmamız gerekiyor. Bu aracı da aynı mantıkta düşünüyoruz, kullanabildiğimiz yere kadar bu aracımızı kullanacağız. Müslüman Türk milleti olarak kamunun tüm mallarını tasarruflu ve tedbirli kullanmamız gerekiyor. Bu hepimizin boynunun borcu” şeklinde konuştu. Dönemin kaymakam şoförlüğünü yapan aracın ilk sürücüsü Yaşar Ergüt, “İstanbul'a gittim aldım geldim. Bu araç çok değerli. Eskiden yollarımız stabilize yollardı. Ben on yıl kullandım, bir gün bile hararet yaptırmadım. İyi kullandığımdan dolayı bu araç şimdiye kadar ayakta durdu. Bir gün Beydağ'ına su gözüne bakmaya gittik. Şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Yüksek akıntısı olan bir yere geçemedik. Araçta savcı ve hakim bey vardı, 'Biz inelim' dediler. Kaymakam bey 'Ben şoförümü bırakamam' dedi ve inmedi. Sonra bir şekilde indik aşağıya. Savcı ve hakim bey geldiler, üstleri başları hep çamur olmuş. Ayakta duracak halleri kalmamış. Araçtan aşağıya indim, farlarını öptüm” dedi.