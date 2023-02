HYUNDAİ Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) 2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL 2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL 2023 Şubat fiyatı: 459.500 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) 2022 Aralık fiyatı: 442.000 TL 2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL 2023 Şubat fiyatı: 525.500 TL 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL 2023 Ocak fiyatı: 508.000 TL 2023 Şubat fiyatı: 536.500 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) 2022 Aralık fiyatı: 475.000 TL 2023 Ocak fiyatı: 536.000 TL 2023 Şubat fiyatı: 563.500 TL 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 2022 Aralık fiyatı: 519.000 TL 2023 Ocak fiyatı: 552.000 TL 2023 Şubat fiyatı: 614.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 2022 Aralık fiyatı: 509.000 TL 2023 Ocak fiyatı: 541.000 TL 2023 Şubat fiyatı: 602.000 TL