Yeni elektrik tarifesinde 12 soru 12 cevap: Düzenleme nasıl olacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2026 elektrik tarifesi ile mesken aboneleri için yıllık tüketim limiti 4 bin kilovatsaat olarak belirledi. Yeni uygulama kimleri etkileyecek, destekler nasıl değişecek? İşte merak edilen 12 soru ve yanıtları. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılı elektrik tarifesinde mesken aboneleri için yıllık tüketim sınırını 4 bin kilovatsaat olarak açıkladı. Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon mesken abonesini ilgilendiren yeni düzenleme, devlet desteklerinin daha adil dağıtılmasını ve enerji kullanımının verimli yönetilmesini hedefliyor. Yeni tarifeye göre, limitin üzerinde tüketim yapan yaklaşık 2,5 milyon abone düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 2,5 milyon abonenin (tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı) düzenlemeden etkileneceği öngörülüyor. Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 12 soru ve yanıtları şöyle: