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Ekonomi
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Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

2023-10-02 14:52:57
Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Dolar, euro, borsa ve mevduat ile ilgili çarpıcı analiz geldi. Ekonomiye yönelik atılan önemli adımların sonrasında borsa, mevduat, altın, fon ve döviz tarafında hareketlilik görülmeye başlandı. Mevduat faizleri yükselirken kurlarda da yukarı yönlü hareket etkili olmaya başladı. Altın fiyatları ise Fed'in faiz artırım hamlesiyle ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmesi nedeniyle sınırlı hareket alanında seyrediyor. Uzmanlar piyasa enstrümanlarını genel hatlarıyla yorumlayarak önemli tavsiyelerde bulundu.

#1
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç ekonomideki alınan aksiyonlar piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Tüm dünyanın sorunu olan enflasyonla mücadele için merkez bankaları faiz artırımı yolunu seçti.

#2
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz artırarak enflasyonla mücadele etmeye başladı.

#3
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Orta Vadeli Program kapsamında alınan önlemler, fiyatların düşürülmesi için getirilen kurallar etkisini göstermeye başladı.

#4
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Seçimlerin ardından oluşan güven ve istikrar ortamı da piyasalarda rekorları beraberinde getirdi. Borsa İstanbul 8456 puana kadar yükseldi, döviz kurlarında faiz artırımı sonrası oluşan düşüş ve enflasyona oranla sınırlı artış piyasalardaki güveni körükledi.

#5
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Borsa İstanbul 8456 puana kadar yükseldi, döviz kurlarında faiz artırımı sonrası oluşan düşüş ve enflasyona oranla sınırlı artış piyasalardaki güveni körükledi.

#6
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Cemal Demirtaş - Ata Yatırım Araştırma GMY: Temmuz ayında yayınladığımız strateji raporunda, 12 aylık BIST-100 endeks hedefimizi 8.400 olarak paylaşmıştık.

#7
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Genel seçimler ardından oluşan güven ortamında, borsada hızlı bir ralli yaşandı ve Eylül ayında bu hedefler 9 ay öncesinden yakalandı.

#8
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Vatan'a göre; Şu anda enflasyon ve kur tahminlerimizdeki revizyonlar ışığında 12 aylık BIST-100 endeks hedefimizi de gözden geçiriyoruz. Genel olarak, ekonomide risk algısının azalmasıyla revizyonların genelde yukarı yönlü olabileceğini düşünüyoruz.

#9
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Mayıs sonundan bu yanan yüzde 80 üzerinde yükseliş kaydeden BIST-100 endeksinin, yükseliş hızının Eylül ayında ivme kaybettiğini gördük.

#10
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Siyasi ve ekonomi gündeminin yoğun olduğu Ekim ayında da borsanın mevcut seviyeleri sindirmeye çalışacağını ve hisse senedi yatırımında seçici olmamız gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz.

#11
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Yalaz Özkanlı - Ata Yatırım Hazine Direktörü: ABD faizlerinin son dönemde sert yükselişi altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Fed’in daha uzun süre daha yüksek politika faizi yönlendirmesi bu harekette en önemli etken olarak öne çıktı.

#12
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Bu çerçevede ABD’den gelecek ve ekonominin sıcak seyrini teyit edecek her veri altın için olumsuz olmayı sürdürecektir.Piyasa başta istihdam, enflasyon ve tüketici harcaması verilerini yakından takip etmeyi sürdürecek.

#13
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Altında anlamlı bir toparlanma için politika faizi beklentilerini değiştirerek getiri eğrisini aşağı çekecek bir yavaşlamanın emarelerini görmek gerekebilir.

#14
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Yurt içinde döviz kurları üzerinde hem bireysel hem kurumsal talebin baskı yaratmayı sürdürdüğünü gözlemliyoruz.

#15
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Merkez Bankası brüt ve net rezervlerinde son dönemde yaşanan toparlanma bu talebin nispeten kontrollü bir yükseliş ile yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde sürmesini sağlıyor.

#16
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Bu çerçevede dolar kurunun yıl sonunda 29-30 arası bir seviyeye ulaşması beklentimiz çerçevesinde.2024 yılında ise kurların seyri büyük ölçüde ekonomi politikalarının enflasyon ile mücadelede ne ölçüde başarılı olduğu, cari açığın ne kadar daralacağı ve bunlara mukabil fon akımlarının nasıl seyredeceğine bağlı olacak.

#17
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

TCMB’nin Eylül ayı faiz artışının mevduat faizlerinde büyük bir artışı beraberinde getirmediğini görüyoruz. Bankaların kurumsal kredi büyümesi tarafında halen azami limit ve menkul kıymet tesisi gibi çerçeveler ile kısıtlı olması mevduat iştahlarının da sınırlı kalmasına neden oluyor.

#18
Foto - Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Bu çerçevede kur korumalı mevduattan dönen mevduatlar hariç mevduat faizleri yüzde 40 seviyesi civarında bir seviyede istikrar kazanmış gibi görünüyor.

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