2023-10-02 14:52:57 Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...
Dolar, euro, borsa ve mevduat ile ilgili çarpıcı analiz geldi. Ekonomiye yönelik atılan önemli adımların sonrasında borsa, mevduat, altın, fon ve döviz tarafında hareketlilik görülmeye başlandı. Mevduat faizleri yükselirken kurlarda da yukarı yönlü hareket etkili olmaya başladı. Altın fiyatları ise Fed'in faiz artırım hamlesiyle ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmesi nedeniyle sınırlı hareket alanında seyrediyor. Uzmanlar piyasa enstrümanlarını genel hatlarıyla yorumlayarak önemli tavsiyelerde bulundu.