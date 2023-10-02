Yatırım uzmanları, müthiş haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Şaşkına çeviren flaş gelişme: Çağırdılar...

Bu çerçevede dolar kurunun yıl sonunda 29-30 arası bir seviyeye ulaşması beklentimiz çerçevesinde.2024 yılında ise kurların seyri büyük ölçüde ekonomi politikalarının enflasyon ile mücadelede ne ölçüde başarılı olduğu, cari açığın ne kadar daralacağı ve bunlara mukabil fon akımlarının nasıl seyredeceğine bağlı olacak.