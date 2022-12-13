  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu

2022-12-13 19:14:49
Yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu

Burdur’da temizlik görevlisi tarafından yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu.

#1
Foto - Yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu

Olay, saat 15.15 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi.

#2
Foto - Yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu

Pansiyon görevlisi temizlik için içeriye girdiğinde odada kalan Ahmet Aybey Erkazancı’yı (74) yerde hareketsiz görünce otel yetkililerine haber verdi.

#3
Foto - Yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu

Otel yetkililerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

#4
Foto - Yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu

İlk yardım ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Erkazancı’nın ölmüş olduğunu ve odadaki ağır kokudan cenazenin 2-3 günlük olabileceği anlaşıldı.

#5
Foto - Yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu

Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu

Olay yeri ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Erkazancı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#7
Foto - Yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu

Ahmet Aybey Erkazancı’nın 9. Dönem Demokrat Parti Milletvekili Mehmet Erkazancı’nın oğlu olduğu öğrenildi. Erkazancı’nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İsmail Demir paylaştı! Denizlerin yeni gözdeleri: Albatros-S sürüsü
Teknoloji

İsmail Demir paylaştı! Denizlerin yeni gözdeleri: Albatros-S sürüsü

Albatros-S İDA’nın (İnsansız Deniz Aracı) görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Hedefimiz..
Öfkeli kalabalık bunu da yaptı! Ronaldo'yu sopalarla dövdüler
Spor

Öfkeli kalabalık bunu da yaptı! Ronaldo'yu sopalarla dövdüler

Fas’ın Portekiz’i Dünya Kupası’ndan elemesinden sonra Hintli taraftarlar, Cristiano Ronaldo’nun maketini sopalarla döverek linç ettiler. ..
Yabancılara gayrimenkul satışında önemli düzenleme
Ekonomi

Yabancılara gayrimenkul satışında önemli düzenleme

Yabancılara gayrimenkul satışından yapılan düzenlemeye dair bilgi veren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “09.12.2022 tarihinden sonra..
Doğal gazda Türkiye için müthiş gelişme! Türkmenistan doğal gazı bundan sonra...
Ekonomi

Doğal gazda Türkiye için müthiş gelişme! Türkmenistan doğal gazı bundan sonra...

Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Türkmenistan doğal gazının uluslararası pazara Türkiye üzerinden taşınma..
Alman devi sürpriz gelişmeyi paylaştı: Türkiye'yi İspanya'yı geride bıraktı
Ekonomi

Alman devi sürpriz gelişmeyi paylaştı: Türkiye'yi İspanya'yı geride bıraktı

Alman tur operatörü TUI, Antalya'nın İspanya'nın Balear Adalarına bağlı popüler tatil destinasyonu Mallorca'yı geride bıraktığını açıkladı...
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek yeni gelişme: Goldman Sachs’ın 2023 petrol tahmini
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek yeni gelişme: Goldman Sachs’ın 2023 petrol tahmini

Fed’in yarınki faiz kararı öncesinde duyuruldu. Petrol fiyatları geçen haftaki yılın en düşük seviyesinden yükselmeye devam ediyor. ABD'de ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23