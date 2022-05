Yaşlanmayı önleyen 10 besin

Brokoli Brokoli C ve K vitaminleri, çeşitli antioksidanlar, lif, folik asit, lutein ve kalsiyumla dolu iltihap önleyici bir yaşlanma karşıtı besindir. Vücudun, cilde güç ve elastikiyet veren ana protein olan kolajen üretmek için C vitaminine ihtiyacı vardır. Brokoli yüksek miktarda C vitamini içerir. Hızlı bir atıştırma için çiğ brokoliyi yiyebilirsiniz, ancak zamanınız varsa yemeden önce hafifçe buharda pişirebilirsiniz.