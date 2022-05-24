Yaşlanmayı önleyen 10 besin

Bazı yiyecekler cildin erken yaşlanmasını yavaşlatmaya ve belirli kalp ve damar hastalıkları ve belirli kanserlerden korumaya yardımcı olur. Zamanda geriye gitmeden, belirli yiyecekler biraz daha genç görünmenize ve belirli enfeksiyonları önlememize yardımcı olabilir. Güzel ve ışıltılı bir cilt sağlıklı beslenmeyle başlar. Ayrıca yaşlanma karşıtı bazı özel gıdalar, tüm vücuda çok daha fazla destek sağlar. Antioksidanlar, sağlıklı yağlar, su ve temel besinlerle dolu renkli gıdalar tüketildiğinde cilt yaşlanması oldukça yavaşlar.