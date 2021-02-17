'Yapamazsın, kim alır' diyorlardı, şimdi taleplere yetişemiyor

Yumurta üretimi için de girişimlerde bulunduğunu anlatan Abasiyün, şöyle konuştu: "Şu ana kadar masrafları hep kendi cebimden karşıladım. Bütün birikimimi, yatırımımı buraya yaptım. Kazlar için ahır yaptım. Şu ana kadar devlet desteği almadım. Bingöl'de kaz desteği bulunmuyor. Dolayısıyla hibe imkanlarından da yararlanamadım. İnşaatlarda çalışarak biriktirdiğim yaklaşık 300 bin TL'yi bu işe bağladım. Biz de bakacağız. İnşallah faydalı olur. Herkes bakar, herkes bu işi de yapar. Bize Bingöl'de destek vermelerini istiyoruz. Eğer bize yardımcı olurlarsa bu işin altından kalkarız. Şu an 15 bin tane sipariş var. 15 bin yavru kaz siparişi geldi ancak yapamıyoruz. Destek olsaydı, bu talebe yetişmem daha kolay olurdu. Talep çok. Yumurta, yavru, kaz talepleri var. İsteyen çok, ancak destek yok. Köye kaz getirdiğim zaman köylüler bana 'Kim kaz alır senden' diyordu. 'Kime vereceksin, kime satacaksın' diyorlardı. Bana inanmamışlardı. 'Bu iş olmaz' diyorlardı. Şimdi eğer destek olursa talepler daha çok olur. Yardımcı olunursa yurt dışına kadar da ihraç edebilirim. Burada da çevredeki insanlar bu işe yönelir. Allah nasip ederse 2 ay sonra kuluçka makinesine de yumurtaları koymaya başlayacağız. Yavru üretimine de, yumurta üretimine de başlayacağız."