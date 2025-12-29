Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

'İçine suyu koyun, kullanın' şeklinde ayrıntıya çok girilmiyor. Halkımıza vermemiz gereken mesaj, sıcak su torbalarının çok kaliteli olmasına dikkat edilmesi, içinde havanın kalmaması, içine konacak suyun kesinlikle kaynar olmaması, kapağının iyi kapalı olması, bundan emin olunması gerekiyor. Çok eski, uygunsuz malzemelere su konulması, çok ağır yanıklarla kliniklerimize gelen hastaların çoğunda rastladığımız problemler. Bazen kapak bozulabiliyor. Hastamız genç bir hanımefendi, ağrıları nedeniyle karnına sıcak su torbası koymuş, ısıyı da tam bilmiyor. Sıcak su koyduktan sonra torba patlıyor. Bize geldiği zaman yüzde 25 civarında 2'nci derece, derin yanıkları vardı. 12 gün tedavisini yaptık, toparladı, şimdi takiplerini yapıyoruz." diye konuştu.