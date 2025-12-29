  • İSTANBUL
Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

İstanbul'da yaşayan Cansu Yılmaz'ın (23), karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu vücudunun yüzde 25'i yandı.

#1
Foto - Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

İddiaya göre, Cansu Yılmaz'ın 26 Kasım gecesi saat 01.00 sıralarında karnına koyduğu sıcak su torbası patladı. Bir anda vücudunda sıcaklık hissettiğini belirten Yılmaz, panikle kıyafetlerini çıkarttığını ve ardından ailesiyle hastaneye gittiğini kaydetti.

#2
Foto - Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

VÜCUDUNUN YÜZDE 25'İ YANDI Yapılan incelemeler sonrası yatışı yapılan Yılmaz'ın el ve kolunun bazı bölümlerinde, karın ve sağ bacağında olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 25'inin yandığı belirlendi.

#3
Foto - Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

"O ACIYI NASIL ANLATABİLİRİM BİLEMİYORUM" Yaşadığı olaya ilişkin konuşan Yılmaz, "Olay, 26 Kasım saat gece 01.00'da oldu, evde oturuyordum. Yüzmeden gelmiştim, rahatlamak için biraz sıcak su torbası yapmak istedim. Yaptıktan sonra bacaklarımı ikiye katlayarak salonda ailemle oturuyordum. Anne, babam, kız kardeşim de salondaydı, kucağımda bir sıcaklık hissettim, panikledim. Panik haliyle direkt eşyalarımı çıkarttım. Ailemle hastaneye gittik, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Yanık ünitesine yatışım gerçekleşti. O anki acıyı nasıl anlatabilirim bilemiyorum; hiçbir tarifi yok. Neredeyse panik atak, kalp krizi dedikleri olay gerçekleşecek dereceye gelmiştim. Yatışım gerçekleştiğinde artık kendimi saldım, annemin kucağına doğru bayılacaktım. Hemşireler olsun doktorumuz olsun çok ilgiliydi, çok teşekkür ederim." dedi.

#4
Foto - Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

BİR YIL ÖNCE ALDIĞI ÜRÜN VÜCUDUNU YAKTI Sıcak su torbası kullanan herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Hiçbir ses gelmedi, sıcaklıkla hissettim zaten sıcak su torbasının üzerinde polar gibi kılıf vardı. Patladığını patlamadığını anlamadım bile ertesi gün kılıfını çıkarttıktan sonra babamın fotoğraf atmasıyla o şekilde patladığını öğrendim. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti ve 5 dakika sonra neredeyse yatıp uyuyacaktım, maalesef daha kötü sonuçlar elde edilecekti.

#5
Foto - Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

Havasını almadım diye düşünüyorum zaten çok sıcaktı. Kapağını güzelce kapatmıştım, 10 kere kullandım diyebilirim, bu ürünü 1 yıl önce aldım. Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşadım. Artık kesinlikle kullanmayacağım, kişiler daha farklı alternatifler düşünebilirler. Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın, kesinlikle kullanmasınlar, kullanacaklarsa da dikkat etsinler. Özellikle havalarını alsınlar, çok da kaynatmamalarını tavsiye ediyorum. O acının tarifi yok, nasıl dayandığımı bile bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şu an gerçekten çok iyi bir seviyedeyim." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

HER HAFTA BENZER VAKALAR GÖRÜLÜYOR Bu aylarda yaşanan yanık vakalarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Kış aylarında daha çok soba yanıkları, doğal gaz patlamaları, elektrik yanıkları, sıcak su torbası patlaması sık gördüğümüz yanıklar arasında olabiliyor. Su torbasıyla ilgili her hafta en az 5-6 benzer vaka görüyoruz. Şu an servisimizde yatan 3 tane hastamız var, çok kullanılıyor.

#7
Foto - Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

'İçine suyu koyun, kullanın' şeklinde ayrıntıya çok girilmiyor. Halkımıza vermemiz gereken mesaj, sıcak su torbalarının çok kaliteli olmasına dikkat edilmesi, içinde havanın kalmaması, içine konacak suyun kesinlikle kaynar olmaması, kapağının iyi kapalı olması, bundan emin olunması gerekiyor. Çok eski, uygunsuz malzemelere su konulması, çok ağır yanıklarla kliniklerimize gelen hastaların çoğunda rastladığımız problemler. Bazen kapak bozulabiliyor. Hastamız genç bir hanımefendi, ağrıları nedeniyle karnına sıcak su torbası koymuş, ısıyı da tam bilmiyor. Sıcak su koyduktan sonra torba patlıyor. Bize geldiği zaman yüzde 25 civarında 2'nci derece, derin yanıkları vardı. 12 gün tedavisini yaptık, toparladı, şimdi takiplerini yapıyoruz." diye konuştu.

#8
Foto - Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

"AĞIR YARALANMALARA YOL AÇIYOR" Yanık durumlarında ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkımızın en önemli yapacağı şey, yanıkların hepsinde su ne çok soğuk ne ılık olacak, çeşme suyu sıcaklığında 15-20 dakika oradaki enerjinin alınmasını öneriyoruz. Sağlık merkezine gelene kadar da ıslak, temiz bir malzemeyle üzerindeki enerjinin alınmasını öneriyoruz ki bu tablonun daha ileri gitmesini engelliyor. Yanıcı ürünlerin bir an evvel dokudan uzaklaştırılması gerekiyor. Soba yakarken tiner, benzin, gaz yağı, aleve kolonya döküyorlar, bir anda patlıyor. Şu an yoğun bakımda genç bir arkadaş var, ağır yaralı. 1 yaş grubu, yeni çevresini öğrendiği aşamada ortamda sıcak su, cezve bırakılması kesinlikle çok tehlikeli bir senaryoya yol açabiliyor. Ev kazaları çok masum görünüyor ama çok ağır yaralanmalara yol açabiliyor."/ kaynak: haber7

