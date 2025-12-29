Yanınıza almadan kontrol edin: Sonuçları ölümcül olabilir!

"AĞIR YARALANMALARA YOL AÇIYOR" Yanık durumlarında ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkımızın en önemli yapacağı şey, yanıkların hepsinde su ne çok soğuk ne ılık olacak, çeşme suyu sıcaklığında 15-20 dakika oradaki enerjinin alınmasını öneriyoruz. Sağlık merkezine gelene kadar da ıslak, temiz bir malzemeyle üzerindeki enerjinin alınmasını öneriyoruz ki bu tablonun daha ileri gitmesini engelliyor. Yanıcı ürünlerin bir an evvel dokudan uzaklaştırılması gerekiyor. Soba yakarken tiner, benzin, gaz yağı, aleve kolonya döküyorlar, bir anda patlıyor. Şu an yoğun bakımda genç bir arkadaş var, ağır yaralı. 1 yaş grubu, yeni çevresini öğrendiği aşamada ortamda sıcak su, cezve bırakılması kesinlikle çok tehlikeli bir senaryoya yol açabiliyor. Ev kazaları çok masum görünüyor ama çok ağır yaralanmalara yol açabiliyor."/ kaynak: haber7