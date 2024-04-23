2024-04-23 11:46:00 Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak
Emekli ve memur maaşlarında yeni zam oranı netleşiyor. Emekli ve memura yapılacak olan yeni zam oranı meslek meslek açıklandı. Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı olmak üzere Temmuz ayında 3 düzenleme yapılacak. Merkez Bankası ekonomistlerle gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını yayımladı. 6 aylık enflasyon beklentisi netleşti. Temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi aşacak.