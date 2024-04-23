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Ekonomi
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Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

2024-04-23 11:46:00
Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam oranı netleşiyor. Emekli ve memura yapılacak olan yeni zam oranı meslek meslek açıklandı. Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı olmak üzere Temmuz ayında 3 düzenleme yapılacak. Merkez Bankası ekonomistlerle gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını yayımladı. 6 aylık enflasyon beklentisi netleşti. Temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi aşacak.

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#1
Foto - Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

Emekli ve memura yeni zam yolda. Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken, en düşük memur maaşı da 32 bin 860 TL oldu. Temmuz döneminde emekli ve memur zammı ile tüm maaşlar yeniden artacak. 6 AYLIK ENFLASYON ORANI TEMMUZ ZAMMINI BELİRLEYECEK  Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek. 

#2
Foto - Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

Ocak 2024'ün ikinci yarısı için milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak: SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere belirleniyor. 6 aylık enflasyon rakamları doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı verilmesi dikkat çekiyor.

#3
Foto - Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

Memur ve memur emeklisi de yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamalarının kesinleşmesinin ardından bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki rakamlar hesaplanarak memur enflasyon farkı belirleniyor. Bunun üzerine yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur zammı hesaplanıyor. Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10 olacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

#4
Foto - Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor. Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olacak. Bu rakama göre emekli ve memur temmuz zammı tablosu netleşti: Merkez Bankası'nın Nisan Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre taban aylıklar, memur maaşları, emekli memur maaşları ve SED ödemeleri hesaplama tabloları belli oldu:

#5
Foto - Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

Temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi aşacak. Mevcut durumda 37 bin 220 TL olan ortalama memur maaşı da yaklaşık 45 bin TL olacak.

#6
Foto - Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

#7
Foto - Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

#8
Foto - Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

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