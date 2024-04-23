Ve büyük müjde geldi! Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi! Tam üç düzenleme yapılacak

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor. Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olacak. Bu rakama göre emekli ve memur temmuz zammı tablosu netleşti: Merkez Bankası'nın Nisan Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre taban aylıklar, memur maaşları, emekli memur maaşları ve SED ödemeleri hesaplama tabloları belli oldu: