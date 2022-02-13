Varis oluşumunu önlemek için 5 yöntem

Evde hangi egzersizler yapılabilir? - Önce ısının; ilk başta bir yönde, sonra diğer yönde 15 kez ayaklarınızı çevirin. - Sağ ayağın üzerinde durun, sol bacağınızı dizinizden bükün ve ayağınızı ayak parmağınızın üzerinde yükselerek uzatın. Bu pozisyonda 5-10 saniye durun, ardından bacaklarınızı değiştirin. Egzersiz her ayak için 15 kez tekrarlanmalıdır. - Parmak uçlarında durun ve yavaşça aşağıya doğru inin, 20 kez tekrarlayın. - Topuklarınızın üzerinde durun ve yavaşça aşağıya doğru inin, 20 kez tekrarlayın. - Ellerinizi omuz hizasında duvara yaslayın, ardından parmak uçlarınız üzerinde yükselin ve ardından kendinizi topuklarınız üzerinde alçaltın. Egzersizi 15 kez tekrarlayın. - Uyku sırasında da bacaklarınızı yüksek bir konumda tutmaya çalışın. Kan akışını iyileştirmek ve durgunluğunu önlemek için altlarına küçük bir yastık koyun.