Uzmanından bayram için '2 dilim' uyarısı: Yasaklamak yerine kontrol altına alın

Bayramda tatlı tüketimini tamamen yasaklamak yerine kontrollü şekilde tüketilebileceğini belirten Akgöz, "Toplum olarak ikramı çok fazla geri çevirebilen bir toplum değiliz. Öğünlerde baştan planlı bir şekilde gitmekte fayda var. Örneğin bayram gününde hafif bir kahvaltıyla başlayın, çünkü günün ilerleyen zamanlarında daha farklı öğünler olacak, belki ziyaretlerde ikramlar, atıştırmalıklar olacak. O yüzden kahvaltıyı hafif tutmak sonrasında o yönetimi sağlamak adına da önemli. Tatlı tüketirken de porsiyonları küçük tutmak için iyi olacaktır. Günlük maksimum 1-2 dilim kadar baklava türü tatlı tüketilmeli. Maalesef bunun üzerine çıkılıyor. Sınırlama koymak, en azından sonraki ziyaretleri düşünerek tek bir dilim tercih etmek daha doğru olur" dedi.