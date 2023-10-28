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Ünlü oyuncu hakkında şok iddia! O tarikata dahil olduğu ortaya çıktı! Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü

2023-10-28 13:14:30
Ünlü oyuncu hakkında şok iddia! O tarikata dahil olduğu ortaya çıktı! Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Biri' dizisinde bomba iddia! Her yeni bölümüyle dikkat çeken dizide bu hafta Adnan Oktar'ın Suç Örgütü'ne gönderme yapılmıştı. Anca gönderme gerçek çıktı! Bambaşka Biri oyuncusu hakkında şok iddia! Dizide örgüt üyesi rolünü oynayan isim gerçekte Adnan Oktar'ın tarikatında yer aldığı ortaya çıktı. Bu sahneyi görünce ağzınız açık kalacak.

#1
Foto - Ünlü oyuncu hakkında şok iddia! O tarikata dahil olduğu ortaya çıktı! Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü

Adnan Oktar olayının perde arkası herkesi şoke etti. FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Biri' dizisinde çekilen Adnan Oktar göndermesi ile gündeme bomba gibi düştü. Adnan Oktar göndermesi yapılan dizi gerçek oldu. Ünlü oyuncu tarikat üyesi çıktı! İzleyicilerin ağzı açık kaldı. Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre FOX TV ekranlarında yayımlanan 'Bambaşka Biri' dizisinde yeni bölümde yer alan ve Adnan Oktar örgütüne gönderme yapan oyuncunun, gerçek hayatta da tarikata dahil olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Ünlü oyuncu hakkında şok iddia! O tarikata dahil olduğu ortaya çıktı! Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü

Son dönemin en popüler dizilerinden olan Bambaşka Biri dizisinde son olay tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Hande Erçel ve Burak Deniz gibi isimlerin rol aldığı dizinin yayımlanan fragmanında Adnan Oktar'ın 'turnike ekibi'ne hayat veren Ali Yücel’in, Oktar’ın tarikatında yer aldığı bilgisi duyanları şaşırttı. Dizide rol alan Ali Yücel’in tarikattayken çekilen görüntüleri de ortaya çıkarken, Yücel'in Adnan Oktar’ın televizyon kanalı A9’daki programda dans ettiği ve Adnan Oktar’ı dinlediği görüldü.

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