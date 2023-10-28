Ünlü oyuncu hakkında şok iddia! O tarikata dahil olduğu ortaya çıktı! Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü

Adnan Oktar olayının perde arkası herkesi şoke etti. FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Biri' dizisinde çekilen Adnan Oktar göndermesi ile gündeme bomba gibi düştü. Adnan Oktar göndermesi yapılan dizi gerçek oldu. Ünlü oyuncu tarikat üyesi çıktı! İzleyicilerin ağzı açık kaldı. Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre FOX TV ekranlarında yayımlanan 'Bambaşka Biri' dizisinde yeni bölümde yer alan ve Adnan Oktar örgütüne gönderme yapan oyuncunun, gerçek hayatta da tarikata dahil olduğu ortaya çıktı.