2023-10-28 13:14:30 Ünlü oyuncu hakkında şok iddia! O tarikata dahil olduğu ortaya çıktı! Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü
FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Biri' dizisinde bomba iddia! Her yeni bölümüyle dikkat çeken dizide bu hafta Adnan Oktar'ın Suç Örgütü'ne gönderme yapılmıştı. Anca gönderme gerçek çıktı! Bambaşka Biri oyuncusu hakkında şok iddia! Dizide örgüt üyesi rolünü oynayan isim gerçekte Adnan Oktar'ın tarikatında yer aldığı ortaya çıktı. Bu sahneyi görünce ağzınız açık kalacak.