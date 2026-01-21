Üniversiteli yörük kızı babasının yolunda
Mersin'de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra şehir hayatını geride bırakarak köydeki ailesinin yanına dönen Yörük kızı, hayvancılık yaparak üretime katılırken, Yörük kültürünü sosyal medyada da yaşatıyor. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Kayrakkeşli Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki üniversite mezunu Ayşe Erden, kent yaşamında aradığını bulamayınca rotasını doğup büyüdüğü köyüne çevirdi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden mezun olan Erden, şehir hayatının kendisine uygun olmadığına karar vererek ailesiyle birlikte köyde yaşamayı tercih etti. Yaklaşık 5 yıldır aktif olarak hayvancılıkla uğraşan Erden, gününün büyük bölümünü koyun, keçi ve ineklerle geçiriyor. Özellikle doğum dönemlerinde yoğun bir mesai yürüten Erden, hem üretime katkı sağlıyor hem de ailesinin geçimine destek oluyor.