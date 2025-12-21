  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son haberler iyi değil: Beşiktaş'ın İngiliz kabusu! İkisiyle de ilgileniyorlar

Tüm vücudu resetliyor... Etkisi tüm kış sürüyor! Vitamini fullüyor, bağışıklık sistemine derman oluyor

Bakanlık açıkladı! Doğum yardımında en büyük pay

207 metrelik dev kaydırak için geri sayım başladı! Adrenalin zirve yapacak

Bu İETT otobüsü başka otobüs: Burada kart geçmiyor!

Son anket sonuçları geldi! İki siyasi arasındaki fark açıldı

Galatasaray alarma geçti! Şimdi de onlar düşünsün... Icardi Avrupa dördüncüsü!

Rafa hüsranı: Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Rafa Silva kararı! Gönderin gitsin...

Kupa canavarı yine yaptı yapacağını! Muslera kaldığı yerden devam

Kim daha hırçın? Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde kart yağmuru
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Ulaşım olmayan yerlere tıraş hizmeti! Minibüsü berber dükkanına çevirdiler

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ulaşım olmayan yerlere tıraş hizmeti! Minibüsü berber dükkanına çevirdiler

Hatay’da 2 arkadaşın hayata geçirdiği sıra dışı fikir, berber dükkanına gelemeyenler için hizmeti ayağa götürüyor.

#1
Foto - Ulaşım olmayan yerlere tıraş hizmeti! Minibüsü berber dükkanına çevirdiler

Hatay’ın Defne ilçesinde 15 yıldır berberlik yapan Salih Özçelik, arkadaşı İbrahim Culhacı ile birlikte alışılmışın dışına çıkan bir girişime imza attı.

#2
Foto - Ulaşım olmayan yerlere tıraş hizmeti! Minibüsü berber dükkanına çevirdiler

Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde yaşayan Salih Özçelik, berber mesleğini 15 yıldır yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Berber mesleğini çok seven Özçelik, arkadaşı İbrahim Culhacı ile birlikte bir minibüs alarak içini bir berber dükkanı gibi düzenlenmeye başladı. Minibüsün içerisinin elektrik düzeneğini kurduran ortaklar, iki koltuk ve berber malzemelerini alıp yerleştirerek ‘mobil berber aracı' yaptılar. Dışarıdan normal bir minibüs olarak görünen mobil berber, içine girildiğinde berber dükkanın da farksız bir görünüme sahip. Ulaşım imkanı olmayan yerlere giden Özçelik, mobil berber aracıyla genelde ulaşımın zor olduğu şantiye alanlarındaki insanları tıraş ediyorlar. Mobil berber aracıyla bir aydır bu şekilde çalışan Özçelik, müşterilerin talepleri doğrultusunda belli günlerde şantiyelere giderek insanlara tıraş hizmeti veriyor. Hafta sonları iş yerinde çalışan Özçelik, hafta içi günlerinde mobil berber aracıyla gezerek insanları tıraş ediyor. İlk görenler mobil berber aracını garipse se de Özçelik, mobil berbere olan ilgiden memnun.

#3
Foto - Ulaşım olmayan yerlere tıraş hizmeti! Minibüsü berber dükkanına çevirdiler

Minibüsün içerisini düzenleyerek mobil berber aracı yaparak insanları tıraş eden Salih Özçelik, araç içerisine yerleştirdiği 2 koltukla vatandaşlara hizmet ettiğini belirterek "Ben yaklaşık 15 yıldır berber mesleğinin içerisindeyim. Normal olarak berber dükkandayım. Mobil berberliği denemek istedim. Bazı insanlar imkanları olmuyor gelemiyorlar, bu konuda yardımcı olmak istedim. Kendimce imkan olarak mobil berberi yaptım. Arkadaşımla bu yola girdik ve bu mobil berberliği yapıyoruz. Müşterilerim sürekli şantiye alanlarında çalıştığı için insanların gelme imkanı olmuyor, bende böyle girişimde bulunmak istedim.

#4
Foto - Ulaşım olmayan yerlere tıraş hizmeti! Minibüsü berber dükkanına çevirdiler

Önce aracı aldık, ondan sonra araca elektrik düzeneğini yaptık. İnsanlara yardımcı olmak için böyle bir mobil berber yaptık. Koltuklarımızı, malzemeleri ve aynaları koyup insanlarımızı tıraş etmeye başladık. Müşteriler ilk gördüğünde çok şaşırıyorlar ve beğeniyorlar. Böyle bir berberliği yaptığım için teşekkür ettiler. Bizde böyle bir şey yaptık ve müşterilerimizde hepsi geliyorlar. Bizde onları tıraş ediyoruz. Bu mobil berber aracımla şimdilik şantiyelere gidiyorum. Ulaşıma sıkıntı olan yerlere gidiyorum. Ben onlara imkanı sağlayıp kendim dükkanı o tarafa gidiyorum. Bazen bana telefon açıyorlar gidiyorum veya bazılarına gün verip öyle gidiyorum ve onları tıraş ediyorum. Müşteriler çok beğeniyorlar ve geliyorlar. Normal sabit dükkandaki fiyattan alıyoruz. Parası olmayan kişilere de yardımcı oluyoruz. Biz hizmet amaçlı hem onlar için daha avantajlı oluyor. Bende iki koltuk düşündüm. İnsanlar çok oldukları için tıraş olmak istiyorlar. Bizde onları bekletmek ve hizmette eksik bir şey yapmak istemedik. Ortalama 1 aydır bu şekilde çalışıyoruz ve daha iyi şeyler de yapmak istiyorum. İmkanımız olana kadar yapmaya çalışacağız" dedi.

#5
Foto - Ulaşım olmayan yerlere tıraş hizmeti! Minibüsü berber dükkanına çevirdiler

Ulaşım sorunu olan yerlere arkadaşlarıyla birlikte giderek insanları tıraş ettiklerini ifade eden İbrahim Culhacı, "Burası Hatay'da ilk defa mobil berber olarak yapıldı. Salih abi ile birlikte düşünüp yaptık. Kimsenin vasıtası olmadığı için genellikle şantiye alanlarına gidiyoruz. Müşteriler ilk gördükleri zaman garipsiyorlar ama beğeniyorlar. Bu fikri 3 aydır düşünüyorduk ve 1 aydır bu şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı çizgimizdir
Gündem

Hakan Fidan tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı çizgimizdir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de yapılan Gazze konulu toplantıyla ilgili konuştu. Fidan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak ateşkes ihla..
Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"
Gündem

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Edirne’de gerçekleştirdiği mitingde kullandığı ifadeler soğuk duş etkisi yarattı. Komşu ülkeler Yunanistan v..
Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim...
Gündem

Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim...

Şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız'ın programa katılmak istediklerini söyleyen Seda Sayan, Güllü'nün çocukla..
Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj
Gündem

Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj

Milli birlik ve terörle mücadelede yeni bir dönemi hedefleyen “Terörsüz Türkiye” süreci, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ın ..
İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek
Gündem

İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek

Hafta sonu Türkiye genelinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak asıl dikkat çeken gelişme yılbaşı gecesi için geldi. Meteo..
Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!
Sosyal Medya

Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir video, "Dünya lideri" ifadesinin sadece bir söylemden ibaret olmadığını bir kez daha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23