Ulaşım olmayan yerlere tıraş hizmeti! Minibüsü berber dükkanına çevirdiler

Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde yaşayan Salih Özçelik, berber mesleğini 15 yıldır yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Berber mesleğini çok seven Özçelik, arkadaşı İbrahim Culhacı ile birlikte bir minibüs alarak içini bir berber dükkanı gibi düzenlenmeye başladı. Minibüsün içerisinin elektrik düzeneğini kurduran ortaklar, iki koltuk ve berber malzemelerini alıp yerleştirerek ‘mobil berber aracı' yaptılar. Dışarıdan normal bir minibüs olarak görünen mobil berber, içine girildiğinde berber dükkanın da farksız bir görünüme sahip. Ulaşım imkanı olmayan yerlere giden Özçelik, mobil berber aracıyla genelde ulaşımın zor olduğu şantiye alanlarındaki insanları tıraş ediyorlar. Mobil berber aracıyla bir aydır bu şekilde çalışan Özçelik, müşterilerin talepleri doğrultusunda belli günlerde şantiyelere giderek insanlara tıraş hizmeti veriyor. Hafta sonları iş yerinde çalışan Özçelik, hafta içi günlerinde mobil berber aracıyla gezerek insanları tıraş ediyor. İlk görenler mobil berber aracını garipse se de Özçelik, mobil berbere olan ilgiden memnun.