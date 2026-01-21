Kampanya başladı! Ajet'ten indirimli bilet fırsatı
Türkiye’nin ulaşılabilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, seyahatseverleri heyecanlandıran dev bir kampanyaya imza attı.
Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, seyahat planlarını erken yapan misafirlerine özel bir kampanya başlattı. İlkbaharı kapsayan kampanya ile 150 bin koltuk, vergiler dahil sadece 849 TL’den satışa sunuldu.
Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet’in erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00’dan 22 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 7 Nisan – 21 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
41 Noktaya İndirimli Biletle Uç Yurt içinde 41 noktaya sefer yapan AJet’in indirimli bilet kampanyasında 150 bin koltuk satışa çıktı. Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında alınabilecek.
İlkbaharın tadını uygun fiyata çıkarmak isteyenler şimdiden AJet platformlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.
