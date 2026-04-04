Türkiye'ye müjde gibi müjde: 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor
Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'ye büyük müjdenin haberini verdi. Buna göre, 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Afyonkarahisar il programı kapsamında Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının Sinanpaşa şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Ulaşım, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarıdır... Demiryolları da bu ekosistemin en güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biridir.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını vurguladı.

Sadece yeni hatlar inşa etmediklerini söyleyen Uraloğlu, devraldıkları bütün demiryolu ağını da baştan aşağı yenilediklerini ve modernize ettiklerini söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Böylece hatlarımızın yüzde 61’ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek, mevcut altyapımızı dünya standartlarında; güvenli, hızlı ve verimli bir demiryolu ağına dönüştürdük. Şu anda; Halkalı – Kapıkule, Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman – Ulukışla ve bizleri bir araya getiren Ankara-İzmir Hızlı Tren Hatları gibi yeni hatların yapımlarına devam ediyoruz.”

2017 yılında hizmete açtıkları Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı destekleyecek yeni hatları da hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, “Orta Koridor üzerinden ülkemizde ikinci bir kapı açacak Zengezur Koridorunu destekleyen 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projemiz de ilerliyor.” diye konuştu.

Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle birlikte toplam 505 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getirerek “Sadece bir demiryolu değil, aynı zamanda Anadolu’nun geleceğini aydınlatan devasa bir kalkınma projesidir.” ifadesini kullandı. Uraloğlu, Ankara, Eryaman, Polatlı, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Salihli, Turgutlu, Manisa, Menemen ve İzmir’de istasyonlar olacağını bildirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Projemiz kapsamında; yaklaşık 41 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 26 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 78 köprü, 769 menfez ve 142 üstgeçit ile 254 adet altgeçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat; karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek.”

Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğunun 624 kilometre olacağını dile getiren Uraloğlu, “Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı’ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 505 kilometre olarak ifade ediyoruz. Hattımız tamamen hizmete girdiğinde, Ankara, Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon vatandaşımız, yüksek hızlı tren konforuyla seyahat ayrıcalığına kavuşacak. Az öncede belirttiğim üzere Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken; yine, Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz.” dedi.

Projenin Afyon, Uşak ve Manisa’nın bereketli tarım topraklarıyla sanayi dinamizmini katlayarak uluslararası ölçekte yeni bir soluk getireceğini dile getiren Uraloğlu, İzmir’in güçlü limanlarını ve turizm potansiyelini ise Türkiye’nin kalkınma lokomotifine dönüştüreceğini kaydetti.

Hızlı tren hattınde devam eden çalışmalar hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Polatlı-Afyon arasındaki toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmalarında önemli bir mesafe kat ettik. Kazı işlerinde yüzde 98, toprak işlerinde yüzde 95’ler seviyesinde, köprü-viyadük işlerinde yüzde 83, altgeçit yapım işlerinde yüzde 91 oranlarına geldik. Toplam uzunlukları 1.186 metre olan Bayat1 ve Bayat2 tünellerimizdeki kazı ve beton kaplama çalışmalarını tamamladık. 5.160 metrelik Köroğlu Tünelinde de kazı çalışmalarını bitirdik ve kaplama betonu çalışmalarını da bu ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Özetlemek gerekirse; Polatlı – Afyonkarahisar kesiminde yüzde 90’lar seviyesine yaklaştık genel olarak.”

Demiryolu ağını güçlendirmeye ve Türkiye’yi küresel lojistikte hak ettiği konuma taşımaya devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımız da tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Ankara’dan İzmir’e uzanırken Afyon’u, Uşak’ı ve Manisa’yı da geleceğe taşıyacak bir refah köprüsü olacaktır. Bu hat, İzmir’in limanlarını, Ege’nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini ulusal demiryolu ağımıza daha güçlü bir şekilde bağlayarak, Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyecektir.” diye konuştu.

Yorumlar

Sedat uysal

Normal yolda ceza yemekten bıktık bence aynı güzergaha önce otoyol sonra tren hattı olmalı. Ayrıca Anadolu insanı arabası ile, ailecek ve yüküyle yolculuk eder. Bu sebeple öncelik otoyol sonra hızlı tren...

Murat

İstanbul-İzmir İstanbul-Antalya yht şimdiye kadar bitmeliydi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Vefatını derin bir teessürle öğrendim
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Vefatını derin bir teessürle öğrendim

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İlim Yayma Vakfı eğitim danışmanı Ömer Aydın için yayımladığı taziye mesajında "Bu dünyada iz bırakanlardandı. Vu..
Mossad'a büyük darbe indirildi
Dünya

Mossad'a büyük darbe indirildi

İran destekli Husiler, terör devleti İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a çalışan bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu ..
Taksici milletvekilini döverek öldürdü!
Dünya

Taksici milletvekilini döverek öldürdü!

Güney Afrika’da siyaset dünyasını sarsan korkunç bir olay yaşandı. Yerel bir milletvekilinin bir taksi şoförüyle girdiği tartışma, trajik bi..
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ süreci ve Ermenistan’ın tarihi dış politikasına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ..
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!
Gündem

CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB’deki yolsuzluk yargılamaları üzerinden CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü kaleme aldı. Aylardır "du..
