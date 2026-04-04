Türkiye'ye müjde gibi müjde: 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

Demiryolu ağını güçlendirmeye ve Türkiye’yi küresel lojistikte hak ettiği konuma taşımaya devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımız da tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Ankara’dan İzmir’e uzanırken Afyon’u, Uşak’ı ve Manisa’yı da geleceğe taşıyacak bir refah köprüsü olacaktır. Bu hat, İzmir’in limanlarını, Ege’nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini ulusal demiryolu ağımıza daha güçlü bir şekilde bağlayarak, Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyecektir.” diye konuştu.