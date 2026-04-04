Bölgede kartlar yeniden dağıtılıyor: ABD gidiyor, Türkiye geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş kırkıncı güne doğru ilerlerken Türkiye ile ilgili dikkat çeekn bir analize imza atıldı.

Star'da yer alan habere göre, ABD ve soykırımcı İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar 35. gününe girdi. Karşılıklı misilleme saldırıları sürerken üçüncü ülkelerde de füzelerin hedef oldu. ABD Başkanı Trump ile Tahran yönetiminden karşılıklı restleşmeler gelirken Hürmüz Boğazı'ndaki krizde büyümeye başladı.

Orta doğuda yaşanan bu gelişmeler işgalci İsrail'in medya kuruluşlarında gündem oldu. ABD-İsrail-İran savaşıyla bölgede yeni bir düzenin oluşacağını öne süren Tel Aviv basını, Türkiye'nin bu düzende yer alacağını yazdı.

Haaretz gazetesinde Hayfa Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları uzmanı Elad Giladi'nin imzasıyla yayınlan analiz haberde Türkiye'ye ayrı parantez açtı. "Ankara'nın rolü ise yalnızca 'kilit' değil, giderek belirleyici bir aktör olarak öne çıktığının altını çizen Giladi, "Körfez ülkeleri açısından Türkiye tek yeni dönemin şekillenmesinde aktif rol oynayabilecek güçlü bir konumda. Ankara ile Riyad ve Abu Dabi arasında yıllar süren gerilimin ardından ilişkilerin iyileşmesi ve stratejik boyuta taşınması, Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını daha da artırmış durumda." dedi.

Giladi, Türkiye'nin Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'la güvenlik alanında dikkat çekici iş birliklerine imza attığını belirterek, özellikle Suudi Arabistan'da belirgin bir zihniyet dönüşümü yaşandığını ifade etti. Bu değişimin temelinde ise ABD'ye tek başına dayanmanın yeterli olmadığı yönündeki yaklaşımın bulunduğunu söyledi.

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalar sonrası tablo hakkında dikkat çeken bir öngörü de paylaşan Giladi, "Savaştan sonra, daha az ABD, daha çok Türkiye'nin yer aldığı yeni bir bölgesel düzen görebiliriz. Ankara'nın yalnızca mevcut dengelerde değil, savaş sonrası kurulacak yeni güvenlik mimarisinde de merkezi bir rol oynayabilir." dedi.

İsrailli uzman, mevcut çatışmanın yeni bir bölgesel düzenin başlangıcına işaret edebileceğini belirterek, bu yapıda güvenlik yükünün zamanla ABD'den bölgesel aktörlere doğru kayacağını ifade etti. Türkiye'nin ise bu dönüşüm sürecinde daha belirgin ve etkili bir rol üstleneceğini vurguladı.

Mesut Sarp

Türkiye'ye biz baş edemedik sen yaparsın diye sırtını sıvazlamayla İsrail'e yardım ettirmeye hazırlık faslı....

Ahmet Kar

Savaş bittiğiğinde İran ne yapacağını bilir,Burası ne Katar ne Suriye.
