John Bass'tan olay Türkiye çıkışı: ABD buna kanmaz
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

John Bass'tan olay Türkiye çıkışı: ABD buna kanmaz

Gazete Oksijen’e konuşan eski ABD diplomatı John Bass (Trump döneminde Ankara Büyükelçisi, Biden döneminde üst düzey diplomat), Türkiye–ABD–İsrail ilişkilerine dair önemli değerlendirmeler yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ni yapan, Biden döneminin en yetkili diplomatlarından biri olan John Bass, İsrail’in Türkiye’ye yönelik agresif söylemlerinin Washington’ı etkileyemeyeceğini söyledi.

Bass'a göre, ABD Türkiye'yi İsrail'in çizdiği çerçeveden okumuyor ve Ankara'yı çok farklı bir yerde tutuyor.

Donald Trump’ın ilk dönemi sırasında ABD’nin Ankara ve ardından Kabil büyükelçiliğini yapan, Joe Biden Beyaz Saray’a geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı’nda Siyasi İşlerden Sorumlu Müşteşar Vekili olarak da görevlendirilen John Bass, Oksijen’e verdiği söyleşide, “ABD’li siyasetçiler, İsrail’in Ankara’yı düşman olarak gösteren söylemlerine kanmaz” dedi.

Bilindiği üzere İsrail yönetimi ve medyası son dönemde Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerinde bulunarak Ankara'nın NATO'daki durumunu hedef almaya başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

Terör örgütlerine talimat veren, hedef gösteren diye özellikle belirtmek gerekir!

Murat

ABD İran’da diki tuttu, herkes yalnız bıraktı. Türkiye’yle savaşı hiç göze alamaz. Tabiki Türkiye’de mahvolur ama ABD de dünyada iyice ezik duruma düşer.
+90 (553) 313 94 23