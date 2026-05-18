  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

Türkiye'ye karşı kirli girişimler devam ediyor. Son olarak burnumuzun dibine 2500 asker konuşlandırılmasına karar verildi.

4
#1
Foto - Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İsrail, yanına Rum-Atina yönetimi ile birlikte AB’yi de alarak Kıbrıs’a âdeta yerleşti. Rum kesiminde devasa topraklar satın alarak buraları “kurtarılmış bölge” ilan etti ve askerî varlığını artırmaya başladı.

#2
Foto - Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

Son olarak Rum kesimi aracılığıyla Kıbrıs’a yerleşmeye başlayan İsrail’in tırmandırdığı gerilimi değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Hasgüler “Batılı egemenler Rumları AB üyesi yaparak sorunu önce Avrupalılaştırdı. Türkiye aleyhtarı bu denkleme son olarak İsrail de dâhil edildi. Bir anlamda Avrupalılaşan Kıbrıs şimdilerde İsraillileşmeye başladı” dedi.

#3
Foto - Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

“Siyonist işgal rejimi Ada’ya Acil Müdahale gücü adı altında 2.500 asker konuşlandırdı” diyen Hasgüler, şöyle devam etti:

#4
Foto - Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

Bu durum bile tek başına Kıbrıs’taki statünün aşınmasına yeterli. Netanyahu ve Hristodoludis 3 yıldır istihbarattan savunmaya kadar her alanda tek millet iki devlet gibi hareket ediyor. Elbette bu resme Yunanistan’ı da eklemek durumundayız. Bu üçlüyü bir araya getiren yegâne gerekçe ise Türkiye endişesi.

#5
Foto - Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

Kıbrıs, sırtında İsrail gibi bir yükle 1960 statüsünden bile daha geriye gider. Daha açık ifadeyle İsrail’in sömürgesi olur. Şunu hatırlatmak lazım, Türkiye, mevcut antlaşmalar çerçevesinde yalnızca Kıbrıs Türklerinin (veya Rumların) değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tamamından mesuldür.

#6
Foto - Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

İsrail vatandaşlarının Ada’dan arazi satın alması öyle bir noktaya ulaştı ki, yalnızca onların yaşadığı, Kıbrıslıların giremediği mahalleler ve köyler ortaya çıktı. Siyonistlerin ‘Büyük İsrail’ haritasında çok önemli bir yeri olan Kıbrıs’taki bu gidişatın ileride devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

#7
Foto - Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

Mavi Vatan Doktrini hatırlatması yapan Müstafi Amiral Cihat Yaycı da büyüyen tehdide dikkat çekti ve şu önemli bilgileri paylaştı: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemde İsrail’e yönelik attığı adımlar doğrudan Türkiye’nin millî güvenliğini hedef alan stratejik bir yöneliştir. Bugün GKRY’nin attığı adımlar incelendiğinde, Kıbrıs fiilen Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı askerî bir ileri karakola dönüştürülüyor.

#8
Foto - Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırıldı: Devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

Unutulmamalıdır ki KKTC de edilgen bir yapı değildir. KKTC’nin güvenliği doğrudan Türkiye’nin güvenliğidir. Türkiye, garantör devlet olmasının yanında aynı zamanda KKTC’nin hamisi konumundadır. İsrail ve GKRY’nin attığı her tek taraflı askeri adım, Ada’daki gerilimi daha da tırmandırıyor. Türkiye, bugüne kadar sürdürdüğü sabır, hukuka bağlılık ve diplomatik iradesini defalarca gösterdi. Ancak hiç kimse bu sağ duyuyu zaaf olarak okumamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türkü’nü sahipsiz bırakmaz. Bununla birlikte Doğu Akdeniz’de kendisine yönelen hiçbir kuşatma girişimine boyun eğmez.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

İsterse 25 bin asker getirsinler onlar para için savaşacak biz ölünce Şehit olacağımıza inanıyoruz aradaki farkı siz hesaplayın....

Asena

Onların sonu bizim elimizden olacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi
Dünya

İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington..
ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı
Gündem

ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın “eski eşime para yardımı yaptım” iddiasına Nagehan Alçı’dan sert..
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23