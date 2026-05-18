Baykar’ın Fransız Safran’la iş birliği Yunanistan’ı çıldırttı: Türk İHA’larının yeni gücü Ege’de resmen oyun değiştirici olacak
Baykar'ın Fransız Safran'la iş birliği Yunanistan'ı çıldırttı: Türk İHA'larının yeni gücü Ege'de resmen oyun değiştirici olacak

Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı Baykar ile Fransız savunma devi Safran arasında İstanbul'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, Yunanistan'da yankılanmaya devam ediyor. Yunan askeri analiz siteleri, Bayraktar TB2 platformlarına entegre edilecek olan Avrupa'nın en gelişmiş "Euroflir 410" elektro-optik sistemlerinin, Türk İHA'larının gece operasyonu ve hassas hedefleme kapasitesini kusursuz bir seviyeye çıkaracağını yazdı. Safran'ın aynı zamanda Yunan Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği Rafale jetlerinin motor üreticisi olduğuna dikkat çeken yayın organları, bu dev iş birliğinin Doğu Akdeniz'deki tüm askeri dengeleri Türkiye lehine değiştirebileceğini vurguladı.

İstanbul’da 12 Mayıs 2026’da imzalanan anlaşma kapsamında, Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar TB2 platformlarına Safran’ın Euroflir elektro-optik hedefleme sistemlerinin entegre edilmesi planlanıyor. İş birliği yalnızca hedefleme sistemleriyle sınırlı kalmayacak; navigasyon çözümleri, akıllı mühimmat teknolojileri ve hava-yer operasyonlarına yönelik entegre savunma sistemlerini de kapsayacak.

Yunan basınında yer alan analizlerde, özellikle Euroflir sistemlerinin Türk İHA’larına sağlayacağı gece görüşü, keşif ve hassas hedefleme kabiliyetlerinin bölgesel dengeler açısından dikkat çekici sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Yunan medya kuruluşu Powergame, Baykar-Safran iş birliğini Avrupa savunma sanayisindeki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirdi. Haberde, anlaşmanın Avrupa’daki İHA pazarı, NATO’nun silahlanma programları ve Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri üzerinde etkili olabileceği ifade edildi. Euroflir sistemlerinin Avrupa’nın en gelişmiş elektro-optik çözümleri arasında gösterildiği belirtilirken, bu teknolojinin Bayraktar TB2’ye entegrasyonuyla Türk İHA’larının keşif ve gece operasyonlarındaki etkinliğinin artacağı yorumları yapıldı.

Ayrıca Baykar’ın Ukrayna, Libya ve Orta Doğu’daki operasyonlarla uluslararası alanda dikkat çeken bir üretici konumuna ulaştığına dikkat çekildi. Yunan haber sitesi Flight ise anlaşmanın gelişmiş optik sistemler, navigasyon teknolojileri ve akıllı mühimmat çözümlerinin ortak geliştirilmesini içerdiğini yazdı.

Haberde, Euroflir 410 hedefleme sisteminin Bayraktar TB2’ye entegrasyonuyla birlikte gündüz-gece keşif ve hassas hedefleme kapasitesinin önemli ölçüde artacağı belirtildi.

Safran’ın aynı zamanda Yunanistan envanterindeki Rafale savaş uçaklarında kullanılan M88 motorlarının üreticisi olduğuna dikkat çekilirken, Fransız savunma teknolojisinin Türk İHA’larında kullanılmasının Atina’da yakından takip edildiği aktarıldı. Yayın organı ayrıca Baykar’ın 39’dan fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir savunma şirketine dönüştüğünü vurguladı.

