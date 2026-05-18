Baykar’ın Fransız Safran’la iş birliği Yunanistan’ı çıldırttı: Türk İHA’larının yeni gücü Ege’de resmen oyun değiştirici olacak

Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı Baykar ile Fransız savunma devi Safran arasında İstanbul'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, Yunanistan'da yankılanmaya devam ediyor. Yunan askeri analiz siteleri, Bayraktar TB2 platformlarına entegre edilecek olan Avrupa'nın en gelişmiş "Euroflir 410" elektro-optik sistemlerinin, Türk İHA'larının gece operasyonu ve hassas hedefleme kapasitesini kusursuz bir seviyeye çıkaracağını yazdı. Safran'ın aynı zamanda Yunan Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği Rafale jetlerinin motor üreticisi olduğuna dikkat çeken yayın organları, bu dev iş birliğinin Doğu Akdeniz'deki tüm askeri dengeleri Türkiye lehine değiştirebileceğini vurguladı.