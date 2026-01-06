Türkiye'ye Eurofighter satışına onay vermişlerdi! 75'inci F-35'leri geliyor
Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarını alımına onay veren İngiltere için F-35 siparişiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Lord Coaker, bir parlamento sorusuna verdiği yazılı yanıtta, “Bakanlık, 2033 yılının sonuna kadar 75’inci F-35 uçağını teslim almayı beklemektedir.” ifadesini kullandı. Bu yanıt, Birleşik Krallık’ın F-35 filosuna yönelik planlamasının orta ve uzun vadede nasıl şekilleneceğine işaret etti.
Ocak 2026 itibarıyla teslimatlardaki ilerleme, mevcut tedarik diliminin tamamlanmasına odaklanıyor. Birleşik Krallık 12 Kasım 2025 itibarıyla, yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan 48 adet uçaktan 41’ini teslim almıştı.
Birleşik Krallık, en az 74 adet F-35 uçağı tedarik etmeyi taahhüt ediyor. Bu temel sayının ötesinde, ilave uçaklar tedarik etme seçeneği de bulunuyor. Mevcut program, ilave tedarik kararları alınmadan önce ilk teslimat diliminin tamamlanmasına odaklanıyor.
İlk 48 adet uçağın ötesindeki teslimatların, programın erken operasyonel kabiliyetten tam olgun bir filoya geçişiyle birlikte 2030’lu yıllar boyunca devam etmesi bekleniyor. Teslim edilecek uçakların, üretim blokları ilerledikçe güncellenmiş donanım ve yazılım konfigürasyonlarını içermesi öngörülüyor.
Mevcut planlamaya göre, teslimatların 2030’lu yıllar boyunca istikrarlı şekilde sürmesi, filonun aşamalı olarak 74 adet uçaklık taahhüt seviyesine ulaşması ve ardından 75’inci uçak eşiğine erişilmesi hedefleniyor.
