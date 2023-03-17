2023-03-17 22:16:20 Türkiye'nin yıllar önceki yardımını unutmadılar! Adana'ya indi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik çalışmalara destek sağlamak için çadır ve acil yardım malzemesi taşıyan Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine ait uçak, Adana'ya geldi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, 11 Mart 2011 tarihinde ülkesinde meydana gelen büyük depremin ardından yurt dışından aralarında AFAD'ın da bulunduğu çok sayıda arama kurtarma ekibinin yardıma koştuğunu dile getirdi.