Türkiye'nin yıllar önceki yardımını unutmadılar! Adana'ya indi

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na inen uçak, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Savunma Ataşesi Deniz Albay Harihara Hiroyuki, Büyükelçi Ege Türemen, NATO adına JFC Naples'tan halkla ilişkiler görevlisi Yarbay Giampaolo d'Amato ve takım lideri Tuğgeneral Frederic Richaud tarafından karşılandı. Hava Binbaşı Oshiro Tomoki'nin de bulunduğu uçağı karşılayanlar arasında Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin öncü heyetinde görevli Japon Savunma Bakanlığı personeli Ozawa Yuko ve Deniz Binbaşı Tanaka Takehito da yer aldı. Japonya'nın, küresel ortağı olduğu NATO ile işbirliği halinde yürüttüğü ilk uluslararası acil yardım faaliyeti kapsamında gerçekleşen uçuşun ardından ABD askerleri, Jet Fuel JP-8 tipi yakıt tankeri ile uçağa takviye yaptı. Pakistan'dan gönderilen ve Japonya Öz Savunma Kuvvetlerince Türkiye'ye getirilen yaklaşık 25 tonluk çadır ve barınma ekipmanları uçaktan indirilerek depremlerden etkilenen bölgelere sevk edildi.