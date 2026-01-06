Türkiye'nin tarım devinden kötü haber maalesef geldi: İflas bayrağını çektiler
Son konkordato ve iflaslara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de faaliyet gösteren tarım şirketi iflas bayrağını çekti.
Egedesonsöz’ün haberine göre; İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Egemen Gübre Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato başvurusunu yaptı. Firmanın merkezi Kemalpaşa’da olurken, üretim fabrikası ise Manisa’nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteriyor.
Yıllık cirosu 12 milyon Euro’ya ulaşan firmanın 22 çalışana sahip oldukları aktarıldı. Ayrıca firma, yerel ürünleri ihraç etmesiyle tanınıyor.
Bölgenin kimyasal gübre ihtiyacını karşılayan ve kendi üretimlerini yapan firma ve firmanın sahibi Süleyman Kavasoğlu hakkında geçici mühlet kararı verildi.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Mali Müşavir Melek Doğan, geçici konkordato komiseri olarak atandı.
