Türkiye’nin konuştuğu maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren sözler

Sahaya ilk atlayan Hasan Ç, maçın başından sonuna kadar gergin bir ortam olduğunu ifade etti. Maç bitiminde Fenerbahçeli bazı oyuncuların bulundukları tarafa doğru el işareti yaptıklarını ve bu şekilde taraftarları kışkırttığını öne süren Hasan Ç, bunun üzerine bir anlık sinirle maraton alt tribününden sahaya girdiğini kaydetti. ￼Yüzünde maske olduğunu, amacının el ve kol hareketleriyle tepki göstermek olduğunu savunan Hasan Ç, sahada sevinen futbolculara yaklaştığı anda güvenlik görevlileri ve futbolcuların bir anda üzerine doğru geldiklerini, kendisini korumak amacıyla gard aldığını, gard alır almaz güvenlik görevlileri ve futbolcuların üstüne gelerek kendisini yere düşürdüğünü, bazı futbolcuların kendisine yumruk ve tekme atmaya başladıklarını anlattı. Hasan Ç, sahaya atladığı sırada üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet bulunmadığını, kimseye vurmadığını iddia etti.