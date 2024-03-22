Türkiye’nin konuştuğu maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren sözler

Tribünden bir taraftar sahaya atladıktan sonra Fenerbahçeli futbolcuların bu taraftarı darbetmeye başladığını, birden fazla kişinin tek bir taraftarı darbetmesine dayanamayıp sahaya atladığını dile getiren Kadir O, sahaya atladıktan sonra bir güvenlik görevlisinden darbe alıp yere düştüğünü, darbedildiği sırada güvenlik görevlilerinin kendisini kurtardığını söyledi. Kadir O, sahaya indikten sonra birine vurup vurmadığını hatırlamadığını ancak kamera görüntülerinde "Fenerbahçeli futbolcuya dokunan kişi"nin kendisi olduğunu kaydederek, amacının darbedilen diğer arkadaşlarını korumak olduğunu, suç işleme kastının bulunmadığını beyan etti. Mahmut Halil K. ise Fenerbahçeli futbolcuların sahaya atlayan kişiyi darbetmeye başladığını, olayları daha net görebilmek amacıyla tribünün alt tarafına yöneldiğini, tribünden atlamaya çalışan başka şahısların yaptığı baskıyla dengesini kaybedip düştüğünü anlattı. Tribüne geri çıkmak istediğini ancak taraftarların sahaya inmeye devam etmesi nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirten Mahmut Halil K, farklı bir noktadan tribüne çıkmak için taç çizgisi boyunca hareket ederek Trabzonspor yedek kulübesinin olduğu yere yöneldiğini, herhangi birine müdahalede bulunduğunu hatırlamadığını, suç işleme kastının olmadığını öne sürdü.