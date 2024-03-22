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Türkiye’nin konuştuğu maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren sözler

2024-03-22 16:29:28
Türkiye’nin konuştuğu maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren sözler

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişinin ifadelerine ulaşıldı. Maskeli taraftar Hasan Ç., bin anlık sinirle sahaya girdiğini söylerken, korner direğiyle futbolcuları kovalayan Engin T., korner direğini alarak kalabalığa doğru koştuğunu ancak kimseye vurmadan güvenlik görevlilerinin kendisini tuttuğunu dile getirdi.

#1
Foto - Türkiye’nin konuştuğu maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren sözler

Maçın ardından gözaltına alınan ve dün 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şüphelilerden Hasan Ç. mahkemedeki ifadesinde, maçı izlemek için 14 Mart'ta Almanya'nın Köln şehrinden Trabzon'a 50 kişilik grupla geldiğini söyledi. Maça girecekleri esnada tanımadığı kişilerin kendilerine meşale verdiğini belirten Hasan Ç, bir meşaleyi kemer bölgesine saklayarak stada girdiğini, yanında da maske olduğunu ifade etti. Maskeyi Avrupa'da gittiği maçlarda sürekli kullandığını dile getiren Hasan Ç, maç başladığı esnada meşale yakan grubun içinde kendisinin de olduğunu, söndükten sonra meşaleyi sahaya atmadığını belirtti.

#2
Foto - Türkiye’nin konuştuğu maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren sözler

Sahaya ilk atlayan Hasan Ç, maçın başından sonuna kadar gergin bir ortam olduğunu ifade etti. Maç bitiminde Fenerbahçeli bazı oyuncuların bulundukları tarafa doğru el işareti yaptıklarını ve bu şekilde taraftarları kışkırttığını öne süren Hasan Ç, bunun üzerine bir anlık sinirle maraton alt tribününden sahaya girdiğini kaydetti. ￼Yüzünde maske olduğunu, amacının el ve kol hareketleriyle tepki göstermek olduğunu savunan Hasan Ç, sahada sevinen futbolculara yaklaştığı anda güvenlik görevlileri ve futbolcuların bir anda üzerine doğru geldiklerini, kendisini korumak amacıyla gard aldığını, gard alır almaz güvenlik görevlileri ve futbolcuların üstüne gelerek kendisini yere düşürdüğünü, bazı futbolcuların kendisine yumruk ve tekme atmaya başladıklarını anlattı. Hasan Ç, sahaya atladığı sırada üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet bulunmadığını, kimseye vurmadığını iddia etti.

#3
Foto - Türkiye’nin konuştuğu maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren sözler

Korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T. ise kendisine ait Passolig kartının süresinin bitmesi nedeniyle arkadaşına ait kartla bilet alarak gittiği maçı kuzey kale arkası tribününden izlediğini söyledi. Maçın başından sonuna kadar çok gergin bir ortam olduğunu, maç sonunda Fenerbahçeli futbolcuların orta alanda tribünlere yönelik hareketlerini görünce sinirlendiğini belirten Engin T, sahaya atlayan taraftarları görmesi üzerine kendisinin de sahaya girdiğini kaydetti. Engin T, sahaya atladığı sırada önünde gördüğü korner direğini eline alarak kalabalığa doğru koştuğunu ancak kimseye vurmadan güvenlik görevlilerinin kendisini tuttuğunu, bunun üzerine korner direğini yere bıraktığını, herhangi bir futbolcuya yönelik bir eylem gerçekleştirmediğini savundu. Tutuklanan şüphelilerden Kadir O. da doğu alt tribünde maçı izlediğini belirterek, Fenerbahçeli futbolcuların maç boyunca ve maç sonunda orta sahada sevinirken taraftarı tahrik ettiğini ileri sürdü.

#4
Foto - Türkiye’nin konuştuğu maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren sözler

Tribünden bir taraftar sahaya atladıktan sonra Fenerbahçeli futbolcuların bu taraftarı darbetmeye başladığını, birden fazla kişinin tek bir taraftarı darbetmesine dayanamayıp sahaya atladığını dile getiren Kadir O, sahaya atladıktan sonra bir güvenlik görevlisinden darbe alıp yere düştüğünü, darbedildiği sırada güvenlik görevlilerinin kendisini kurtardığını söyledi. Kadir O, sahaya indikten sonra birine vurup vurmadığını hatırlamadığını ancak kamera görüntülerinde "Fenerbahçeli futbolcuya dokunan kişi"nin kendisi olduğunu kaydederek, amacının darbedilen diğer arkadaşlarını korumak olduğunu, suç işleme kastının bulunmadığını beyan etti. Mahmut Halil K. ise Fenerbahçeli futbolcuların sahaya atlayan kişiyi darbetmeye başladığını, olayları daha net görebilmek amacıyla tribünün alt tarafına yöneldiğini, tribünden atlamaya çalışan başka şahısların yaptığı baskıyla dengesini kaybedip düştüğünü anlattı. Tribüne geri çıkmak istediğini ancak taraftarların sahaya inmeye devam etmesi nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirten Mahmut Halil K, farklı bir noktadan tribüne çıkmak için taç çizgisi boyunca hareket ederek Trabzonspor yedek kulübesinin olduğu yere yöneldiğini, herhangi birine müdahalede bulunduğunu hatırlamadığını, suç işleme kastının olmadığını öne sürdü.

#5
Foto - Türkiye’nin konuştuğu maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Şaşkına çeviren sözler

Oğuzhan B. de sahaya atlayan Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli 3-4 futbolcu tarafından darbedilmesi üzerine kendisinin de dayanamayıp sahaya atladığını, pişman olup tribüne tekrar çıkmak için sahaya giriş çıkış için kullanılan tünele doğru koştuğunu söyledi. Tünele yaklaştığında Fenerbahçeli futbolcu Batshuayi'nin kendisine tekme attığını, bunun üzerine sinirlendiğini ve önüne çıkan kaleci Livakovic'e yumruk attığını anlatan Oğuzhan B, herhangi bir hedef belirlemediğini, aldığı darbenin etkisiyle canı yandığı için önüne çıkan herhangi birine yumruk salladığını iddia etti. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Engin T. silahla basit yaralamaya teşebbüs, Hasan Ç, Mahmut Halil K, Kadir O. ve Oğuzhan B. ise basit yaralamaya teşebbüs suçundan tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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