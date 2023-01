"FETHİ AĞABEYİM İLK 6 YIL BURADA YAŞADI" Fethi Sekin'in hem doğarken hem de şehit olurken yanında olmamasının babasını her zaman üzdüğünü dile getiren Sekin, ''Evin ilk erkek çocuğu diye çok seviliyormuş. Zaten doğarken babam yanında yoktu, askerdeydi. Babamın içi hep buruktu çünkü şehit olduğu gün de yine yanında yoktu. Fethi ağabeyim şehit olduğu gün babam hastanedeydi. Ameliyattan çıkınca Fethi ağabeyim şehit oldu, yani aynı saate denk geldi. Babam hep üzülüyordu. Oğlumu ne doğarken görebildim yanında oldum ne de şehit olduğunda uğurlayabildim. İnşallah, şu an yanındadır. Fethi ağabeyim ilk 6 yıl burada yaşadı. 6 yıldan sonra ilçeye taşınmışlar. Ondan sonra okul hayatı başladı. Biz bu eve yaz tatillerinde geliyorduk. Ancak annem öldükten sonra artık gelmemeye başladık. Şu an bir müze tarzı, Fethi ağabeyimin doğduğu ev olarak, anı olarak çok güzel. Bazen gelip görüyoruz'' diye konuştu.