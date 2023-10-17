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Yaşam
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Türkiye'nin göz bebeğinde kuraklık

2023-10-17 10:33:12
Türkiye'nin göz bebeğinde kuraklık

Nemrut Krater Gölü kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya.

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Foto - Türkiye'nin göz bebeğinde kuraklık

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü’nde, ilklim değişikliği nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı.

#2
Foto - Türkiye'nin göz bebeğinde kuraklık

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü de kuraklık ve iklim değişikliğinden nasibini aldı.

#3
Foto - Türkiye'nin göz bebeğinde kuraklık

Türkiye’nin birçok bölgesindeki göl ve akarsular gibi Nemrut Krater Gölü’nde de su seviyesi düştü.

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Foto - Türkiye'nin göz bebeğinde kuraklık

Ünal Emen isimli vatandaş, Türkiye’nin göz bebeği Nemrut Krater Gölü’nün de kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisi altına girdiğini söyledi.

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Foto - Türkiye'nin göz bebeğinde kuraklık

Emen, yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak mekanı olan krater gölünün yeniden eski su seviyesini yakalamasını temenni ettiklerini belirtti.

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