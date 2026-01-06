  • İSTANBUL
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin en ucuz otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en ucuz otomobiliydi! Resmen tarih oldu

Hyundai i10’un Türkiye satışları sessizce durduruldu. Resmî fiyat listelerinde modelin yer almaması dikkat çekti. Bu gelişme, uygun fiyatlı sıfır otomobil seçeneklerini daha da azalttı.

#1
Foto - Türkiye’nin en ucuz otomobiliydi! Resmen tarih oldu

Türkiye otomobil pazarında en uygun fiyatlı model unvanını uzun süredir elinde tutan Hyundai i10 döneminde sona gelindi. Hyundai'nin resmi fiyat listelerinden sessiz sedasız kaldırılan i10'un satışı fiilen durdurulurken, markanın giriş segmentindeki yeni temsilcisi i20 oldu.

#2
Foto - Türkiye’nin en ucuz otomobiliydi! Resmen tarih oldu

Hyundai Türkiye'nin resmi internet sitesinde "fiyat al" veya "model fiyatları" sekmesine girildiğinde, modelin tanıtımı yapılıyor ama fiyat alma aşamasına gelindiğinde listede i10'un olmaması dikkat çekiyor. Güncel fiyatlandırmada giriş seviyesi olarak i20 modeli öne çıkıyor, bu da i10 için yeni araç satışının durdurulduğuna işaret ediyor.

#3
Foto - Türkiye’nin en ucuz otomobiliydi! Resmen tarih oldu

Sektör kaynaklarına göre, Hyundai bayilerinde i10 için yeni sipariş alınmıyor ve mevcut stokların da tükendiği belirtiliyor. Bazı bayilerde yalnızca geçmiş dönemden kalan sınırlı sayıdaki araçların satıldığı, yeni üretim veya sevkiyat beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

#4
Foto - Türkiye’nin en ucuz otomobiliydi! Resmen tarih oldu

Hyundai tarafından i10'un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmediğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil. Modelin markanın global ürün gamında yer almaya devam etmesi, satış durdurma kararının geçici bir planlama değişikliği olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

#5
Foto - Türkiye’nin en ucuz otomobiliydi! Resmen tarih oldu

Hyundai i10, son dönemde yaklaşık 1 milyon TL seviyesindeki başlangıç fiyatıyla, Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller arasında yer alıyordu. Modelin satıştan çekilmesiyle birlikte, giriş seviyesi sıfır otomobil seçeneklerinin daha da azaldığı görülüyor.

