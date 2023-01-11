2023-01-11 16:38:47 Türkiye'nin açık hava müzesi! 700 eser turizme kazandırıldı
Safranbolu Belediyesi tarafından 12 Haziran 1975’te alınan "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" kararı ve 8 Ekim 1976 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın aldığı "koruma kararı"nın ardından başlayan süreçle birlikte Safranbolu, 17 Aralık 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi. Safranbolu’nun UNESCO’ya girmesinin ardından restorasyon ve korumanın önemi artarken, ilçede basit ve genel onarımlarla yaklaşık 700 eser turizme kazandırıldı.