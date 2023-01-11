Türkiye'nin açık hava müzesi! 700 eser turizme kazandırıldı

Safranbolu’nun ziyaretçileri 300 yıl geriye götürdüğünü vurgulayan Kaymakam Yazıcı, "Osmanlı döneminin sivil mimari örneklerini dünyanın en iyi korunan 20 kenti olan Safranbolu’da yaşayarak görülebildiğini belirterek "Safranbolu’muzda bin 469 sivil mimari örneği var. Bu sivil mimari örnekleri restore edilmiş. Günümüze kazandırılmış durumda ve bunun yanı sıra restorasyon çalışmaları bitmedi. Yine 25’e yakın talep var. Bu restorasyon çalışmaları 2023 yılı içerisinde tamamlanıp yeni restorasyonların yapılması, turizm alanlarının oluşturulması yönünde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.