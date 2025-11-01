AA Giriş Tarihi: Türkiye'den Karayipler'e taziye
Dışişleri Bakanlığı son yüzyılın en şiddetli kasırgalarından Melissa'nın vurduğu Karayipler ile ilgili mesaj paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de geniş çaplı yıkıma yol açan Melissa Kasırgası sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın Jamaika, Küba, Haiti, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti’nde neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve bölge ülkelerinin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."
Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirmişti.
