Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'den Karayipler'e taziye

AA Giriş Tarihi:
Türkiye'den Karayipler'e taziye

Dışişleri Bakanlığı son yüzyılın en şiddetli kasırgalarından Melissa'nın vurduğu Karayipler ile ilgili mesaj paylaştı.

#1
Foto - Türkiye'den Karayipler'e taziye

Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de geniş çaplı yıkıma yol açan Melissa Kasırgası sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

#2
Foto - Türkiye'den Karayipler'e taziye

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın Jamaika, Küba, Haiti, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti’nde neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

#3
Foto - Türkiye'den Karayipler'e taziye

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

#4
Foto - Türkiye'den Karayipler'e taziye

"Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve bölge ülkelerinin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

#5
Foto - Türkiye'den Karayipler'e taziye

Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirmişti.

