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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

2023-12-02 19:08:59
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

Türkiye Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye izin vermemek için bölgede gövde gösterisinde bulundu.

#1
Foto - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz ve petrol yatakları ABD ve Avrupa'nın ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile işbirliğine giden ABD merkezli enerji şirketleri bölgede doğal gaz çıkarmak için anlaşmalar imzalıyor.

#3
Foto - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını hiçe sayan adımlara Türkiye zaman zaman gözdağı veriyor.

#4
Foto - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

Eğitim uçuşu düzenlendi

#5
Foto - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

Gövde gösterisi düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurların Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

#6
Foto - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA'ların katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi" denildi.

#7
Foto - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

Geçtiğimiz günlerde anlaşma imzaladılar

#8
Foto - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

GKRY kendi sahası olarak ilan ettiği Aphrodite gaz sahasında doğal gaz çıkarmak için ABD'li enerju şirketi Chevron'la anlaştı.

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