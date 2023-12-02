2023-12-02 19:08:59 Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi
Türkiye Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye izin vermemek için bölgede gövde gösterisinde bulundu.
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Türkiye Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye izin vermemek için bölgede gövde gösterisinde bulundu.
Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz ve petrol yatakları ABD ve Avrupa'nın ilgisini çekiyor.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile işbirliğine giden ABD merkezli enerji şirketleri bölgede doğal gaz çıkarmak için anlaşmalar imzalıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını hiçe sayan adımlara Türkiye zaman zaman gözdağı veriyor.
Eğitim uçuşu düzenlendi
Gövde gösterisi düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurların Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA'ların katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi" denildi.
Geçtiğimiz günlerde anlaşma imzaladılar
GKRY kendi sahası olarak ilan ettiği Aphrodite gaz sahasında doğal gaz çıkarmak için ABD'li enerju şirketi Chevron'la anlaştı.
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