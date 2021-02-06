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Doğa
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Türkiye kınamak için yarışa girenlerin portresi! ABD ve Avrupa polisinden orantısız güç

2021-02-06 11:49:23
Türkiye kınamak için yarışa girenlerin portresi! ABD ve Avrupa polisinden orantısız güç

Polislerin Boğaziçi eylemcilerine orantısız güç kullandığını savunarak Türkiye'yi kınamaya kalkan ülkeler, kendi şehirlerindeki göstericilere karşı bu hassasiyetleri unutuyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek Türkiye'de sokaklar karıştırılmak isteniyor. Öğrencilerin ön saflara sürülmesiyle başlatılan eylemler farklı bir boyut kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünü işgal etmeye çalışan göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi.

#1
Foto - Çıkan olaylarda eylemciler dış destek bulabilmek adına, LGBT bayrakları açtı. Yaşanan gerilimin ardından Amerika ve Avrupa'dan eylemcilere destek gelirken, Türkiye küstah açıklamalarla kınandı. LGBT söylemlerinden rahatsız olan ülkeler, polislerin de eylemcilere karşı orantısız güç kullandığını iddia etti. Peki Amerika ve Avrupa'da gösterilere karşı polis ekipleri ne yapıyor... İşte o anlar…

Çıkan olaylarda eylemciler dış destek bulabilmek adına, LGBT bayrakları açtı. Yaşanan gerilimin ardından Amerika ve Avrupa'dan eylemcilere destek gelirken, Türkiye küstah açıklamalarla kınandı. LGBT söylemlerinden rahatsız olan ülkeler, polislerin de eylemcilere karşı orantısız güç kullandığını iddia etti. Peki Amerika ve Avrupa'da gösterilere karşı polis ekipleri ne yapıyor... İşte o anlar…

#2
Foto - Amerika'da polis şiddeti Amerikan polisinin göstericilere karşı uyguladığı şiddet görüntüleri halen hafızalarda. Son olarak siyahi George Floyd'un Amerikan polisi tarafından vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkede eylemlerin fitilini ateşlemişti. Bu eylemlere müdahale eden Amerikan polisi yine şiddetten vazgeçmemişti.

Amerika'da polis şiddeti Amerikan polisinin göstericilere karşı uyguladığı şiddet görüntüleri halen hafızalarda. Son olarak siyahi George Floyd'un Amerikan polisi tarafından vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkede eylemlerin fitilini ateşlemişti. Bu eylemlere müdahale eden Amerikan polisi yine şiddetten vazgeçmemişti.

#3
Foto - Fransa'da sarı yelekliler Sadece Amerika değil, Fransa'da da benzer görüntüler ortaya çıkıyor.

Fransa'da sarı yelekliler Sadece Amerika değil, Fransa'da da benzer görüntüler ortaya çıkıyor.

#4
Foto - Uzun süredir devam eden Sarı Yelekliler eylemleri, Paris yönetimi tarafından kontrol altına alınabilmiş değil.

Uzun süredir devam eden Sarı Yelekliler eylemleri, Paris yönetimi tarafından kontrol altına alınabilmiş değil.

#5
Foto - Fransa'nın birçok bölgesinde Sarı Yelekliler düzenli olarak eylem yapıyor, polisin müdahalesi de oldukça sert.

Fransa'nın birçok bölgesinde Sarı Yelekliler düzenli olarak eylem yapıyor, polisin müdahalesi de oldukça sert.

#6
Foto - Almanya Amerika ve Fransa'nın dışında, Avrupa ülkelerinde de benzer görüntülere rastlamak mümkün.

Almanya Amerika ve Fransa'nın dışında, Avrupa ülkelerinde de benzer görüntülere rastlamak mümkün.

#7
Foto - Almanya polisi dehşet saçıyor...

Almanya polisi dehşet saçıyor...

#8
Foto - Almanya polisi dehşet saçıyor...

Almanya polisi dehşet saçıyor...

#9
Foto - Belçika polisi dehşet saçıyor...

Belçika polisi dehşet saçıyor...

#10
Foto - Belçika polisi dehşet saçıyor...

Belçika polisi dehşet saçıyor...

#11
Foto - İspanya'da aynı şekilde polisin orantısız gücünden rahatsız...

İspanya'da aynı şekilde polisin orantısız gücünden rahatsız...

#12
Foto - İspanya'da aynı şekilde polisin orantısız gücünden rahatsız...

İspanya'da aynı şekilde polisin orantısız gücünden rahatsız...

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