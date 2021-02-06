2021-02-06 11:49:23 Türkiye kınamak için yarışa girenlerin portresi! ABD ve Avrupa polisinden orantısız güç
Polislerin Boğaziçi eylemcilerine orantısız güç kullandığını savunarak Türkiye'yi kınamaya kalkan ülkeler, kendi şehirlerindeki göstericilere karşı bu hassasiyetleri unutuyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek Türkiye'de sokaklar karıştırılmak isteniyor. Öğrencilerin ön saflara sürülmesiyle başlatılan eylemler farklı bir boyut kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünü işgal etmeye çalışan göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi.