2023-12-15 07:53:34 Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı
Anadolu Grubu'nun sahibi olduğu Migros, dikkat çeken bir karara imza attı.
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Anadolu Grubu'nun sahibi olduğu Migros, dikkat çeken bir karara imza attı.
Migros, son dönemlerde online satışlarda yaptığı atılımın ardından yeni bir satın alma ile gündeme geldi.
Migros ünlü kozmetik mağazasını resmen aldı.
Geçtiğimiz ay basına yansıyan bilgilere göre Migros, İzmir merkezli üretim yapan ve Ege Bölgesi'nde çok sayıda mağazaya sahip Hobi Parfümeri'yi satın alma girişimlerinde bulunmuştu.
Eylül ayı itibarıyla resmi süreci başlayan ve Rekabet Kurumu'ndan onay alan Migros, Hobi Parfümeri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26 adet mağazasının kiracılık haklarını ve sabit kıymetlerini satın almak için son aşamaya gelmişti.
Alınan son bilgilere göre devir işlemlerinin 2023 yılı itibarıyla tamamen biteceği beklenirken, 1988 yılında kozmetik sektörüne giriş yapan Hobi Parfümeri'nin 20'si İzmir'de olmak üzere Türkiye genelindeki 26 şubesinin Migros'un yatırımları ile yeni atılımlar gerçekleştireceği öğrenildi.
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