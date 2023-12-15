  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birçok kurum ve banka son altın tahminini duyurdu! Tahminleri gören koşa koşa kuyumcuya gidecek

Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı

"Türkiye İsrail'den o sebzenin tohumunu alıyor" iddiası doğru çıktı! 'Alıyoruz ama...' diye söze başlayarak açıkladı

İYİ Parti karmakarışık! İmamoğlu'ndan Meral ablasına operasyon

Balkanlar'dan geliyor! İstanbul'a kar uyarısı yapıldı

Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı

CHP terör seviciliğinde boyut atladı: Mustafa Adıgüzel'den "sayın Öcalan" skandalı

Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası açıklama: ABD'den Türkiye'ye F-16 hamlesi
Ekonomi
6
Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı

2023-12-15 07:53:34
Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı

Anadolu Grubu'nun sahibi olduğu Migros, dikkat çeken bir karara imza attı.

#1
Foto - Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı

Migros, son dönemlerde online satışlarda yaptığı atılımın ardından yeni bir satın alma ile gündeme geldi.

#2
Foto - Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı

Migros ünlü kozmetik mağazasını resmen aldı.

#3
Foto - Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı

Geçtiğimiz ay basına yansıyan bilgilere göre Migros, İzmir merkezli üretim yapan ve Ege Bölgesi'nde çok sayıda mağazaya sahip Hobi Parfümeri'yi satın alma girişimlerinde bulunmuştu.

#4
Foto - Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı

Eylül ayı itibarıyla resmi süreci başlayan ve Rekabet Kurumu'ndan onay alan Migros, Hobi Parfümeri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26 adet mağazasının kiracılık haklarını ve sabit kıymetlerini satın almak için son aşamaya gelmişti.

#5
Foto - Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı

Alınan son bilgilere göre devir işlemlerinin 2023 yılı itibarıyla tamamen biteceği beklenirken, 1988 yılında kozmetik sektörüne giriş yapan Hobi Parfümeri'nin 20'si İzmir'de olmak üzere Türkiye genelindeki 26 şubesinin Migros'un yatırımları ile yeni atılımlar gerçekleştireceği öğrenildi.

Ehliyette yaş sınırı değişiyor!
Aktüel

Ehliyette yaş sınırı değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte 2024 yılında ehliyetteki yaş sınırı değişti. Bu önemli değişiklik, genç sürücülerin daha er..
Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!
Gündem

Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!

Tuzla Piyade Okulu’nda bazı askerlerin namaz kıldıkları için fişlenmeleri ve darp edilmelerinin ardından başlayan idari ve adli soruşturma b..
Zelenskiy ABD'de aşağılandı
Dünya

Zelenskiy ABD'de aşağılandı

Fox News sunucusu Laura Ingraham canlı yayında Zelenskiy'in dolandırıcı olduğunu söyledi.

BM'den İsrail'e 'tuzlu su' uyarısı: Ciddi zararları olur!
Gündem

BM'den İsrail'e 'tuzlu su' uyarısı: Ciddi zararları olur!

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki tünelleri tuzlu suyla doldurmasının sivillere ve çevreye ciddi zararları olabileceği konusunda uya..
Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı
Siyaset

Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı

Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı
Hamas'tan dünyaya yeni mesaj!
Gündem

Hamas'tan dünyaya yeni mesaj!

Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombalayan katil İsrail'e karşı mücadele eden Hamas, kuruluşunun 36. yıl dönümünde direnişe devam edeceği ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23