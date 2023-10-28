Türkiye dünyada vicdanın sesi! Kalbimiz İstanbul'da atacak

ZULME KARŞI TUTUMUMUZ DEVAM EDECEK Geçtığimiz salı günü Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısının ana gündemi, Gazze ve yerel seçimin yol haritası oldu. Erdoğan, Gazze ile ilgili, "Bu tutumumuz devam edecek. Zulme karşı olacağız" dedi. Toplantıda, Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesiyle ilgili de bir detay anlattı. Erdoğan, Bahçeli'nin cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde konuşma yapmayacağını ifade ederek, "Ben konuşmayacağım, sadece sizin konuşmanız uygun olacaktır" dediğini söylediği öğrenildi. GERÇEK BELEDİYECİLİK VURGUSU Yerel seçim çalışmalarının konuşulduğu AK Parti MYK'da '31 Mart seçimlerinde de kazanan hep birlikte Türkiye olacak', 'Türkiye Yüzyılı gerçek belediyecilik olacak' sloganlarıyla kampanyalarının yürütülmesine karar verildi. AK Parti'de seçim takvimi 8 Kasım'dan itibaren başlayacak. 7 Kasım'da yapılacak MKYK toplantısında MYK'ya yetki verilecek ve seçim süreci başlayacak. Başvuru ücreti ve kriteri 7 Kasım'da belirlenecek. Ocakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında genişletilmiş il seçim işleri başkanları toplantısı düzenlenecek. Mevcut başkanların istifa edip etmeyeceği MKYK kararı ile belirlenecek. Öte yandan AK Parti MYK'da TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin TBMM'nin yol haritasına dair bir sunum yaptı.