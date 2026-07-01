Türkiye, adım adım gökyüzünün süper gücü oluyor!Eurofighter, F-35 ve KAAN’la havadaki krallığımızı ilan edeceğiz

Projeksiyona göre, 2028-2030 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri envanterinde modernize edilmiş geniş bir F-16 filosu, 40 adet Eurofighter Typhoon, 40 adet F-35 ve yerli KAAN Blok platformları yer alacak. Bu devasa güç, 50 adet ANKA-3 ve 50 adet KIZILELMA gibi insansız savaş uçaklarıyla desteklenerek hava sahasında hem insanlı hem de insansız bir üstünlük kurulacak.