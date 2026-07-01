Türkiye, adım adım gökyüzünün süper gücü oluyor!Eurofighter, F-35 ve KAAN’la havadaki krallığımızı ilan edeceğiz
2030 yılına giden süreçte Türkiye, F-16 modernizasyonları, Eurofighter, F-35 ve yerli KAAN platformları ile insansız savaş uçaklarının entegre olduğu bölgenin en güçlü hava kuvvetlerini inşa ediyor. Farklı ekollerden gelen bu modern platformlar, hava-hava ve derin taarruz görevlerinde kuvvet çarpanı yaratarak Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini zirveye taşıyacak. Bu stratejik dönüşüm, Türk Hava Kuvvetleri'ni bölgedeki güvenlik dengelerinin değişmez ana aktörü haline getirecek.