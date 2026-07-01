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Türkiye, adım adım gökyüzünün süper gücü oluyor!Eurofighter, F-35 ve KAAN’la havadaki krallığımızı ilan edeceğiz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye, adım adım gökyüzünün süper gücü oluyor!Eurofighter, F-35 ve KAAN’la havadaki krallığımızı ilan edeceğiz

2030 yılına giden süreçte Türkiye, F-16 modernizasyonları, Eurofighter, F-35 ve yerli KAAN platformları ile insansız savaş uçaklarının entegre olduğu bölgenin en güçlü hava kuvvetlerini inşa ediyor. Farklı ekollerden gelen bu modern platformlar, hava-hava ve derin taarruz görevlerinde kuvvet çarpanı yaratarak Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini zirveye taşıyacak. Bu stratejik dönüşüm, Türk Hava Kuvvetleri'ni bölgedeki güvenlik dengelerinin değişmez ana aktörü haline getirecek.

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#1
Foto - Türkiye, adım adım gökyüzünün süper gücü oluyor!Eurofighter, F-35 ve KAAN’la havadaki krallığımızı ilan edeceğiz

Türkiye, 2030'lu yıllara girerken hava kuvvetlerini modernize etmekle kalmıyor, tamamen yeni ve çok daha caydırıcı bir güç yapısı oluşturuyor.

#2
Foto - Türkiye, adım adım gökyüzünün süper gücü oluyor!Eurofighter, F-35 ve KAAN’la havadaki krallığımızı ilan edeceğiz

Projeksiyona göre, 2028-2030 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri envanterinde modernize edilmiş geniş bir F-16 filosu, 40 adet Eurofighter Typhoon, 40 adet F-35 ve yerli KAAN Blok platformları yer alacak. Bu devasa güç, 50 adet ANKA-3 ve 50 adet KIZILELMA gibi insansız savaş uçaklarıyla desteklenerek hava sahasında hem insanlı hem de insansız bir üstünlük kurulacak.

#3
Foto - Türkiye, adım adım gökyüzünün süper gücü oluyor!Eurofighter, F-35 ve KAAN’la havadaki krallığımızı ilan edeceğiz

Farklı stratejik ekollerden gelen platformların aynı çatı altında toplanması, Türkiye’nin hem savunma hem de taarruz görevlerinde en zorlu görevleri başarıyla yerine getirmesini sağlayacak. Özellikle KAAN'ın devreye girmesi, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üreten sınırlı sayıdaki ülke arasındaki yerini sağlamlaştıracak.

#4
Foto - Türkiye, adım adım gökyüzünün süper gücü oluyor!Eurofighter, F-35 ve KAAN’la havadaki krallığımızı ilan edeceğiz

İnsansız platformların derin taarruz yetenekleri, hava-yer operasyonlarında Türk Hava Kuvvetleri'ni rakipsiz bir kuvvet çarpanı haline getirecek.

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Yorumlar

ATATÜRKÇÜLER ...?

F110 verilerse kimseye kolay vermedikleri bir motor yani yunanistanda bu motorların peşindeydi bir zamnlar...ABD döneminde çok özel uçaklarında kulandılar, topgun 1 filmindeki uçaklardaki motorlar...atış kabiliyeti tom f 14 bunlar ÇOK GELİŞMİŞ UÇAKLARDI bu motorlar ve türevleri o uçaklarda kulanıldı...aynı anda 6 uçak düşürebilirdi havada yani bu ikisini alısa bölgede hava gücünde süper olur ama sağlam anlaşmalar yapmalılar. ambargolara karşıda çok dikkatli anlaşmalılar onun dışında şifre vs zaten bu uydurma, dünyada kimse almaz şehir efsanesi... burada tek önemli şey ambargo sözleşmesinde nelere tabi olduğu motorun verilişi açısından...EVET HAVAGÜCÜNDE SÜPER OLMAK DEMEK BU...
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