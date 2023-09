ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan New Jersey Senatörü Bob Menendez, hakkındaki "rüşvet" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Demokrat Senatör Menendez, basın toplantısında, konumunu Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı iddiasıyla federal savcılar tarafından kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Menendez, "Başardığım her şey için, karşı çıkanlara ve beni küçümseyen herkese rağmen çalıştım. Bunun bugüne kadarki en büyük mücadele olacağının farkındayım ancak tüm süreç boyunca belirttiğim gibi, tüm gerçekler ortaya çıktığında sadece aklanacağıma değil, aynı zamanda New Jersey'in kıdemli senatörü olacağıma da kesinlikle inanıyorum." ifadelerini kullandı.