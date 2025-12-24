Türk devinden beklenmedik Mısır kararı! 70 milyon dolarla gidiyorlar

Kurulacak olan fabrikanın ilk hedefi Avrupa pazarı. İhracıtın 80 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Fabrika üretiminin bir kısmı yerel pazara tahsis edilecek ve şirketin başlıca Avrupalı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Fabrikanın kurulması, altyapısının ve işletme ekipmanlarının geliştirilmesi için planlanan yatırım 70 milyon dolardır. Mısırlı bakan Hassan el-Hatip, ülkesinin cazip ve rekabetçi bir yatırım ortamına ve modern yol ağı, demiryolu istasyonları, metro ve monoray projeleri de dahil olmak üzere gelişmiş bir altyapıya sahip olduğunu, bunun da üretim ve dağıtımın hareketini kolaylaştırdığını söyledi. El-Hatip, bakanlığın projelerin başarısını sağlamak ve yeni iş fırsatları yaratmaya katkıda bulunan sürdürülebilir getiriler elde etmek için yatırımcılara gerekli tüm desteği ve olanakları sağlamaya istekli olduğunu vurguladı.