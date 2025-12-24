  • İSTANBUL
Türk devinden beklenmedik Mısır kararı! 70 milyon dolarla gidiyorlar

Türk devinden beklenmedik Mısır kararı! 70 milyon dolarla gidiyorlar

Türk tekstil devlerinin Mısır'a olan ilgisi devam ediyor. Ünlü çorap üreticisi de Mısır'ı seçme kararı aldı. 70 milyon dolarlık yatırımla fabrika kuracaklar.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Çorap sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından Bony Socks, birçok Türk şirketin yatırım için seçtiği Mısır'da fabrika kurma kararı aldı.

Bony Socks yöneticilerinin Kahire'de yaptığı görüşmeler meyvesini verdi. Özellikle Afrika ve Avrupa pazarlarını hedefleyen Bony Tekstil'in CEO'su Hasan Gülkaya ve şirektin diğer temsilcileri, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip'le bir araya geldi.

Mısır medyasında yer alan habere göre, görüşmeye ilişkin bakanlık açıklama yaptı. Toplantıda, Bonny Socks'ın Mısır'da kurmayı planladığı fabrika projesi ele alındı.

Bu proje, 75.000 metrekarelik bir alana sahip çorap fabrikasının yanı sıra, gelecekteki genişleme için ek 45.000 metrekarelik bir alanı da içeriyor. Fabrikanın 2.000 ila 3.000 örme makinesine ev sahipliği yapması planlanıyor ve daha sonra 4.000 makineye kadar genişletilebilme imkanı bulunuyor. Bu da Mısır'da hem yerel pazarın ihtiyaçlarını karşılamayı hem de dış pazarlara ihracatı sağlamayı hedefliyor.

Kurulacak olan fabrikanın ilk hedefi Avrupa pazarı. İhracıtın 80 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Fabrika üretiminin bir kısmı yerel pazara tahsis edilecek ve şirketin başlıca Avrupalı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Fabrikanın kurulması, altyapısının ve işletme ekipmanlarının geliştirilmesi için planlanan yatırım 70 milyon dolardır. Mısırlı bakan Hassan el-Hatip, ülkesinin cazip ve rekabetçi bir yatırım ortamına ve modern yol ağı, demiryolu istasyonları, metro ve monoray projeleri de dahil olmak üzere gelişmiş bir altyapıya sahip olduğunu, bunun da üretim ve dağıtımın hareketini kolaylaştırdığını söyledi. El-Hatip, bakanlığın projelerin başarısını sağlamak ve yeni iş fırsatları yaratmaya katkıda bulunan sürdürülebilir getiriler elde etmek için yatırımcılara gerekli tüm desteği ve olanakları sağlamaya istekli olduğunu vurguladı.

Bakan el-Hatip, Türk şirketin Mısır'daki projesinin, özellikle üretim kapasitesini kademeli olarak artırma ve entegre bir altyapı kurma planı ışığında şirketin markasını uluslararası alanda genişletmek için stratejik bir adım olduğunu ve bunun da Türkiye'den Mısır'a uzmanlık ve teknoloji transferine katkıda bulunacağını belirtti. Bonny Socks'un CEO'su Hasan Gülkaya ise, şirketin Mısır'da dünya standartlarında bir fabrika kurmaya kararlı olduğunu ve üretim başladıktan sonra Amerika pazarına yönelme olasılığıyla birlikte, yerel ve bölgesel olarak işlerini genişletmek için net bir planları olduğunu vurguladı. Hasan Gülkaya, şirketin Türkiye'de büyük fabrikaları yönetme konusunda geniş deneyime sahip olduğunu ve yatırım planlarının gelecekte Mısır'da perakende mağazaları kurmayı içerdiğini, aynı zamanda şirketin ana müşterileri için üretimin uluslararası standartlara uygun olmasını sağlayacağını belirtti.

