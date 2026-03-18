Tüm dünyaya duyuruldu: Netanyahu’nun öldüğüne dair güvenilir raporlar var

Kanadalı gazeteci Mark Slabinski, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun öldüğüne dair güvenilir raporlar olduğunu iddia etti. Ölüm tehditleri aldığını belirten Slabinski "İntihar eğilimim yok. Toronto'da arkadaşlarım ve ailem var. Eğer bana bir şey olursa, bunun sorumlusu Mossad'dır" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere Netanyahu'nun öldüğüne yönelik iddialar sonrasında yayınlanan videolardaki bazı detaylar görüntülerin yapay zeka yoluyla oluşturulduğu iddialarına neden olmuştu.